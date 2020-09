Mit Lastenrädern auf dem Weg zur Verkehrswende

Sie sind emissionsfrei, brauchen wenig Platz und umfahren den Stau: so genannte „eCargobikes“ – elektrisch unterstützte Lastenräder – stehen laut Pressemitteilung der Stadt Ravensburg wie kaum ein anderes Verkehrsmittel für die Verkehrswende. Die Ravensburger Stadtverwaltung ermöglicht nun, dass man am Sonntag, 13. September, von 11 bis 16 Uhr solche Fahrräder auf dem Marienplatz einfach mal testen kann.

Insbesondere für kleinere Transporte stellen E-Lastenräder eine klimaschonende Alternative zum Auto dar, schreibt dazu die städtische Pressestelle. So könne dieser Fahrradtyp dabei helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren und Klimaschutzziele zu erreichen. Der elektrischen Antrieb unterstützt den Transport via Akku bis zu 25 Stundenkilometern. Damit werde der Weg zur Kita oder der Großeinkauf deutlich erleichtert. Auch Handwerksbetriebe würden inzwischen gerne auf das E-Lastenrad zurückgreifen, um Aufträge im städtischen Raum zu erledigen. Ein positiver Nebeneffekt: Das Auto bleibt für diese kurzen Strecken stehen und CO2-Emissionen werden eingespart.

Gesetzesänderungen bringen neue Vorteile

Der Kauf von eCargobikes für den gewerblichen Zweck wird schon heute gefördert. Aber auch für den privaten Gebrauch bieten sich E-Lastenräder immer mehr an. Eine gerade veröffentlichte EU-Studie zeige, dass etwa die Hälfte der von Januar bis April in 2020 verkauften Lastenräder an Privatnutzer ging. Mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung, in der auch Änderungen zugunsten von Cargobikes beschlossen wurden, könnten es bald noch mehr werden.

Probefahren und beraten lassen

„Die Stadt Ravensburg ermöglicht mit der Cargobike Roadshow ihren Bürgern, zwölf verschiedene E-Lastenräder anzuschauen und Probe zu fahren. Eine Auswahl, die der lokale Fahrradhandel bislang kaum leisten kann“, schreibt die städtische Pressestelle. Zusätzlich erhalten Interessierte vor Ort eine hersteller- und händlerunabhängige Beratung durch das erfahrene Team der Cargobike Roadshow. Ergänzend wird der BUND seine geplante Lastenradinitiative vorstellen.