Mit Kreativität gegen die Klotz-Brüder

Der SV Oberzell muss am Samstag (15 Uhr) beim FC Mengen antreten. Die Mengener sind bisher der einzige Aufsteiger, der sich in der Landesliga festsetzen kann.

Offensiv stechen beim FCM vor allem die Brüder Klotz hervor: Alexander Klotz, der zu Beginn der Aufstiegssaison 17/18 vom FV Ravensburg nach Mengen gewechselt war, steht bei zehn Treffern. Sein Bruder Patrick, der im Winter 17/18 aus Ostrach nach Mengen gekommen war, hat sieben Tore auf dem Konto. Zusammen stehen die beiden für gut die Hälfte der 33 Tore der Mengener.

„Die Qualitäten von Mengen sind in der Liga bekannt“, sagt Oberzells Co-Trainer Oliver Wittich. „Unser Ziel muss sein, die starke Offensive aus dem Spiel zu nehmen. Dazu müssen wir Zweikämpfe für uns entscheiden.“ Genau das ist den Oberzellern im Kellerduell gegen die TSG Balingen II zu selten gelungen: „Der Gegner war uns in fast allen wichtigen Dingen in diesem Spiel überlegen“, kritisiert Wittich. In der Trainingswoche lag denn auch ein Fokus auf Spielformen zur Verbesserung der Zweikämpfe, außerdem arbeiteten die Trainer am Umschaltverhalten. „Die Balinger waren auch viel lauffreudiger als wir“, sagt Wittich. Baustelle drei: Die Durchschlagskraft im letzten Drittel und der Abschluss. Unterm Strich standen beim SVO nur einige Versuche aus der Distanz von Daniel Marin zu Buche. Das soll gegen Mengen wieder mehr werden. „Wir müssen kreativer werden und unser Spiel ohne Ball verbessern“, fordert der Co-Trainer.

Die Oberzeller werden auf einen Gegner treffen, der zuletzt ordentlich Selbstvertrauen getankt hat. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Topalusic holte in diesem Jahr sieben Punkte aus den drei Partien gegen Dotternhausen, Balingen II und Leutkirch, wenn auch knapp: In Dotternhausen erzielte Alexander Klotz den 2:1-Siegtreffer erst in der 90. Minute, gegen Balingen drehten die Klotzbrüder ein 0:1 aus der ersten Halbzeit in Durchgang zwei in ein 2:1 und in Leutkirch rettete Lucas Mücke dem FCM kurz vor Schluss mit seinem Tor zum 2:2 einen Punkt. Den Aufsteigern wird’s egal sein, wie sie die Punkte geholt haben. Was zählt: Unterm Strich steht beim aktuellen Tabellensechsten ein Sechs-Punkte-Polster auf den Abstiegsrelegationsplatz – und auf den SV Oberzell, der nur durch das gute Torverhältnis Rang elf belegt.