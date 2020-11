Mit knapp 1,5 Promille in Ravensburg unterwegs

Deutlichen Alkoholgeruch haben Beamten der Verkehrspolizei bei der Kontrolle eines Fahrers am Montag gegen 20.30 Uhr in der Schützenstraße Ravensburg festgestellt. Wie die Polizei berichtet, ergab ein Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen nahezu 1,5 Promille. Die Polizisten ordneten bei dem Mann eine Blutentnahme in einer Klinik an und stellen seinen Führerschein sicher. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.