Mit Jugendlichen gegen Hass und der Hetze im Internet

Das Integrationszentrum Weingarten und die Caritas haben ihr gemeinsames Projekt #DemoCRAZY vorgestellt. Die Adressaten sind Schulen, Jugendzentren,die stationäre Jugendhilfe sowie Berufsschulen. Zusammen mit Jugendlichen möchten die Initiatoren Hass und der Hetze im Internet entgegen treten. Jugendliche sollen von einem Medienpädagogen begleitet eigene Medienprodukte wie Spiele oder Social-Media-Inhalte entwickeln und Videos zu einem selbst gewählten gesellschaftspolitischen Thema erstellen. Regionaler Bezug ist erwünscht. Finanziert wird das Projekt auch mit Geld der EU.

Das digitale Demokratieprojekt will den demokratischen Diskurs fördern und Jugendliche befähigen, sich im Netz sicher zu bewegen, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung des Integrationszentrums Weingarten und der Caritas. Die Corona-Pandemie beeinflusse seit bald zwei Jahren fast alle Lebensbereiche, schreiben die Initiatoren weiter. Das Leben findet seither immer öfter online statt. Die Digitalisierung habe auch viele negativen Konsequenzen. Hassrede ist ein Phänomen, das auf Social Media Diskurse untergräbt, heißt es in der Mitteilung. Sie finde sich mittlerweile in fast jeder Kommentarspalte zu kontrovers diskutierten gesellschaftlichen Themen. Menschen würden teilweise direkt, teilweise als Gruppe zur Zielscheibe von gezielter menschenfeindlicher Abwertung und Diskriminierung, prangern das Integrationszentrum Weingarten und die Caritas an.

Corona, Klimaschutz, Geflüchtete an den EU-Grenzen, Gender und LSBTTIQ+ sowie Gleichstellungspolitik sind die Themen, die dabei besonders viele, meist rechte Akteure auf den Plan rufen, heißt es weiter. Rechte versuchten, Rassismus, Antisemitismus, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit und Sexismus salonfähig zu machen. Mittlerweile hätte die Hasssprache auch die Mitte der Gesellschaft erreicht. Hier will das Projekt #DemoCRAZY ansetzen. Das Projekt will Jugendliche stärken und die negativen Pandemiefolgen abmildern. Von der Amadeu-Antonio-Stiftung geschulte Mitarbeiter unterstützen vor Ort oder auch digital.

Das Projekt werde in den Caritas-Regionen Biberach-Saulgau, Bodensee-Oberschwaben und Ostwürttemberg stattfinden. Die Zielgruppe sind Gruppen mit acht bis 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen von zwölf bis 18 Jahren oder Schulklassen.

Weiterführende Schulen, Jugendzentren, Einrichtungen der Stationären Jugendhilfe und Berufsschulen sowie pädagogische Fachkräfte können sich, wenn sie Interesse an der Teilnahme haben, ab sofort per E-Mail bei baur.h@caritas-bodensee-oberschwaben.de melden,