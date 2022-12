Mit Jazz und Funk in die Ferien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Tage vor Beginn der Weihnachtsferien präsentierte die Big Band der Musikschule Ravensburg und des Gymnasiums St. Konrad ein abwechslungsreiches und beschwingtes Musikprogramm. Daneben trat auch noch die Band Funk Five auf, die sich aus aktuellen und ehemaligen Schülern des Gymnasiums St. Konrad zusammensetzt. Die jungen Musikerinnen und Musiker spielten unter der Leitung von Markus Eger ein buntes Programm an Jazz- und Funkklassikern und natürlich bekannten Weihnachtshits. Unter großem Applaus und der obligatorischen Zugabe ging es dann in die wohlverdienten Weihnachtsferien. Foto: Tobias Weigold