Lokalpromi und Influencerin stellen neues Reanimationsgerät vor

Made Höld, bekannt durch sein soziales und politisches Engagement und beruflich im Dienst an Menschen mit Beeinträchtigungen, hatte eine Idee: ein Reanimationsfitnessgerät zu entwickeln, das nicht nur Muskeln trainiert, sondern auch die richtige Herzdruckmassage vermittelt.

Dieses Gerät könnte pro Jahr allein in Deutschland bis zu 10 000 Menschenleben retten. In den zirka 9500 Fitnessstudios mit ungefähr zehn Millionen angemeldeten Personen könnte das Gerät Furore machen.

Der Berblinger Innovationspreis sei der Auslöser gewesen, erzählt Höld. Die Stadt Ulm verleiht, in Gedenken an den Schneider von Ulm, alle zwei Jahre diesen Preis an ein Projekt, das für die Menschheit einen Mehrwert beinhaltet. 15 000 Euro erhält der Sieger. Die Entscheidung treffen eine Fachjury und das anwesende Publikum.

Höld präsentierte seine Innovation vor Ort zusammen mit Anna Hafner, Influencerin, Fitnessmodel und Miss Baden-Württemberg 2018. Um die Präsentation optimal zu gestalten, wurde auch ein Video gedreht (in Youtube zu sehen unter: Fit mit Herz – Reani Fit).

Die achtköpfige, interdisziplinär besetzte Jury konnten sie überzeugen, sie stimmte für die Idee von Made Höld. Allerdings wählte dann das Publikum lokalpatriotisch, und so ging der Preis an die Idee eines Elektro-Repair-Cafés in Ulm.

Finanzielle Unterstützung gesucht

Aber Made Höld wäre nicht Made Höld, ließe er sich dadurch entmutigen. Jetzt sucht er Unternehmen oder Privatpersonen, die die Umsetzung seiner Idee finanziell unterstützen. Ist doch der Herztod eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland.

Jede Minute, in der nicht geholfen wird, verringert sich die Überlebenschance um zehn Prozent. Schnelle Hilfe ist gefragt, doch viele Menschen sind unsicher und haben Angst etwas falsch zu machen.

Im Fitnessstudio ist die ideale Situation gegeben, bei der man üben kann, wie man Wiederbelebung richtig durchführt und dabei gleichzeitig seine Muskeln und Ausdauer trainiert. Eine Herzdruckmassage 10 bis 15 Minuten durchzuführen erfordert Kraft und Ausdauer – eine Win-Win-Situation.

Songs für den richtigen Rhythmus

Konkret stellt sich Höld das Reanimationsfitnessgerät so vor: stabil und mit ansprechendem Design. Die Puppe sollte einen weiblichen Torso haben, ist doch die Hälfte der Bevölkerung weiblich, und da sei im Ernstfall die Hemmschwelle für männliche Ersthelfer groß. Neben der Puppe wird das Gerät auch noch einen Monitor und einen Kopfhörer aufweisen.

Auf dem Monitor werden der richtige Druckpunkt, die richtige Geschwindigkeit sowie die richtige Tiefe für die Herzdruckmassage angezeigt. Dazu gibt es eine Count-Down-Uhr mit 15 beziehungsweise 10 Minuten. Natürlich werden die verbrauchten Kalorien auch angezeigt. Über den Kopfhörer findet der Trainierende für den richtigen Rhythmus Unterstützung. Zum Beispiel kann zwischen den beiden Liedern „Hey, Pippi Langstrumpf“ oder „Highway to Hell“ gewählt werden. Beide Songs geben gut den Rhythmus vor, wie schnell eine Herzdruckmassage ausgeführt werden soll.

Konkrete Pläne zur Umsetzung hat Höld noch nicht. Aber schon am gleichen Abend der Präsentation gab es Kontakte zur Universität Ulm, zu der Fachhochschule Biberach und kleineren Start-up-Unternehmen. Außerdem hat er sich schon an verschiedene Hersteller von konventionellen Reanimationspuppen gewandt.