Mit Hammer auf den Kopf geschlagen

Vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg begann am Montag der Prozess gegen einen 31-jährigen Mann aus Gambia. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann am 22. Dezember 2019 gegen 5 Uhr in der Asylunterkunft in der Schmalegger Straße in Ravensburg mit einem Zimmermannshammer vier Mal auf den Kopf eines Mitbewohners eingeschlagen haben. Der Geschädigte erlitt Platzwunden in der linken Gesichtshälfte im Bereich der Schläfe und des Unterkiefers.

Widersprüchliche Aussagen

Der Angeklagte machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich weder zu seiner Person noch zur ihm vorgeworfenen Tat. So musste das Gericht auf Angaben der psychiatrischen Sachverständigen Roswita Hietel-Weniger zurückgreifen, die den Mann in einer sechsstündigen Exploration im Vorfeld der Verhandlung unter anderem auch zum Tathergang befragt hatte. Ihr gegenüber hatte er angegeben, er habe aus Angst reagiert. Er sei von zwei Mitbewohnern bedroht worden. Der eine habe ein Messer gehabt, der andere habe sich einen Gürtel um die Hand gewunden, mit dem er ihn schlagen wollte. Diesem habe er den Gürtel entwendet, der andere Mann sei daraufhin geflüchtet und er habe dann mit einem Hammer zugeschlagen. Hintergrund des Streits sei seine hetero- und homosexuelle Orientierung gewesen sein, die die Männer nicht tolerieren wollten. Aktueller Anlass aber waren Bilder von sich, die der Angeklagte überall in der Unterkunft aufgehängt hatte. Als die Bilder abgerissen wurden, verdächtigte der Angeklagte die beiden Männer und der Streit begann. Soweit die Schilderungen des Angeklagten.

Vier Wochen in der Psychiatrie

Ganz anders die Darstellung des Geschädigten. Schon am Vorabend habe der Gambier ihn beleidigt. Am Morgen des 22. Dezember 2019 habe dieser dann vehement immer wieder an seine Tür geklopft und geschrien: „Komm raus.“ Als er die Türe öffnete, schlug der Angeklagte sofort mit dem Zimmermannshammer auf ihn ein und schrie: Ich bringe dich um!“ Heftig blutend gelang es ihm zurück ins Zimmer zu kommen, die Türe abzuschließen und die Polizei anzurufen. Er musste zwei Tage im Krankenhaus verbringen, noch jetzt ist er von den Erlebnissen traumatisiert. Er hat Panik- und Angstzustände. Vier Wochen verbrachte er deswegen stationär in der Psychiatrie.

Weitere Zeugen berichteten, dass der Angeklagte immer wieder Streit gesucht habe. Einer sagte: „Als er hierherkam, meinte er, er sei der Boss hier.“ Die an den Tatort gerufenen Polizeibeamten berichteten, dass ihnen beim Eintreffen der Angeklagte die Haustür geöffnet habe, er sei völlig ruhig gewesen und habe bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet.

Der Gambier ist seit 2009 in Deutschland. Nach mehreren Anläufen wurde ihm im Dezember 2016 die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Zum Zeitpunkt der Tat kam er einer regelmäßigen Beschäftigung nach.

Mit mittlerer Wucht

Zum Schluss des ersten Verhandlungstages hörte die Kammer noch die Ausführungen des rechtsmedizinischen Sachverständigen Frank Reuther. Dieser erläuterte, dass aufgrund der Beschaffenheit der Wunden davon auszugehen sei, dass der Täter nicht mit der Spitze des Hammers zugeschlagen habe. Die Schläge seien mit mittlerer und nicht mit voller Wucht ausgeführt worden. Es habe keine Lebensgefahr bestanden.

Der Prozess wird am Dienstag um 8.30 Uhr fortgesetzt. Am späten Nachmittag könnte schon das Urteil fallen. Der Vorsitzende Richter Veiko Böhm hatte in der Verhandlung angekündigt, dass für die Kammer auch das Merkmal der Heimtücke in Betracht kommen könnte, da das Opfer zum Zeitpunkt des Angriffs wehrlos war und überhaupt nicht damit gerechnet habe. Sollte dem so sein, ist eine harte Strafe zu erwarten.