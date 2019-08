Von Schwäbische Zeitung

Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm ermitteln wegen des dringenden Verdachts einer versuchten Vergewaltigung – und womöglich haben Zeugen durch ihre beherztes Eingreifen einen noch schlimmeren Vorfall verhindert.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden soll sich am Sonntag eine 25-Jährige in einer Gaststätte in der Hirschstraße aufgehalten haben.

Frau kehrt nicht von Damentoilette zurück Als die Frau nach längerer Zeit nicht von der Damentoilette zurückgekehrt sei, habe eine Freundin der Frau gegen 3.