Mit Flohmarktartikeln Menschen in Not helfen

Armut und benachteiligte Menschen gibt es auch im wohlhabenden und reichen Oberschwaben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Caritas Bodensee-Oberschwaben hervor. „Als Schwerpunkt unserer Hilfe vor Ort hat der Lions Club Ravensburg daher einen Soforthilfefonds für spontane Einzelfallhilfen eingerichtet“, sagte Philipp Böhler, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der caritativen Lions-Ziele, bei einem Treffen im Zentrum der Caritas.

Die Mittel für den Soforthilfefonds sowie weitere regionale, nationale und internationale Hilfeprojekte erwirtschaftet der Lions Club durch verschiedene Aktionen das ganze Jahr über. Eine besondere Bedeutung hat dabei der alljährliche und mittlerweile 37. „Fröhliche Maimarkt“ mit Flohmarkt, Bewirtung und großer Tombola. Er findet am Samstag, 4. Mai, von 9 bis 16.30 Uhr auf dem Marienplatz vor dem Ravensburger Rathaus statt. Der Erlös kommt laut Mitteilung wieder sozialen Projekten und schwerpunktmäßig Menschen in Not in der Region zugute, berichtet Tom Maier, designierter Lions-Präsident. Der Maimarkt stehe zudem für einen regen Austausch der Bevölkerung sowie für gute Unterhaltung, meint Karl Heinz Hänssler.

Für den „Fröhlichen Maimarkt“ sucht der Lions Club noch Flohmarktartikel wie gut erhaltene Bücher, Geschirr, Techniktrödel, Tischdecken, Taschen oder Spielzeug und andere Dinge. Diese können am 25., 26., 29. oder 30. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr, sowie am 27. April von 10 bis 12 Uhr in einer Halle der Firma Bausch, Georgstraße 24, hinter dem Doktorhaus in der Schussenstraße abgegeben werden.

Wer Antiquitäten und alte, originelle Raritäten (Bilder, Kunstgewerbe) von einem gewissen Wert für die Lions-Kunstversteigerung ab 14.30 Uhr im Rahmen des Maimarkts beisteuern möchte, kann diese in der Marienapotheke Ravensburg (Marktstraße 8) abgeben oder sie durch Clubmitglieder abholen lassen (Telefon 0751/64858). „Wir freuen uns besonders über Gegenstände, die einen Bezug zu unserer Stadt und Region haben“, so Lions-Schatzmeister Martin Alius.