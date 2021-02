Mit fast einem Promille Auto gefahren

Gut ein Promille ergab laut Polizeibericht ein Alkoholtest bei einem 25-jährigen Autofahrer, den Polizeibeamte am Mittwoch gegen 21 Uhr im Stadtgebiet gestoppt haben. Der Mann musste die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und zeigten ihn an.