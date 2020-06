Mit entwendeter EC-Karte Geld abgehoben

Ein Unbekannter hat aus einem Raum im Heilig-Geist-Spital in der Bachstraße in Ravensburg am Dienstagabend zwischen 17 und 17.20 Uhr einen Rucksack mit einem iPhone und einem Geldbeutel entwendet. Bevor die Eigentümerin die Karte laut Pressemitteilung der Polizei sperren konnte, gelang es dem Unbekannten an drei Geldautomaten in Ravensburg und Friedrichshafen insgesamt 1200 Euro abzuheben. Als der Rucksack von einer Anwohnerin in der Rudolfstraße in einer Hofeinfahrt aufgefunden wurde, fehlte von der Geldbörse samt Inhalt jede Spur.

