Mit einem Sieg im Soll

Die U23 des FV Ravensburg erwartet am Sonntag (14 Uhr) zum letzten Landesliga-Spiel vor der Winterpause den FC Ostrach. Die Ravensburger planen, die Partie auf dem TSB-Kunstrasen auszutragen – „wenn alles klappt“, wie Trainer Nectad Fetic am Donnerstagnachmittag meinte.

Der 4:1-Sieg beim FV Rot-Weiß Weiler am vergangenen Wochenende war der Höhepunkt der positiven Entwicklung, die Fetics Team in den letzten Wochen hinter sich gebracht hat: Von den fünf letzten Spielen gingen nur zwei verloren – und das auch nur denkbar knapp mit 0:1. Die Defensive steht konstant gut und jetzt platzte der Knoten auch in der Offensive. Der Trainer bremst allerdings alle aufkommende Euphorie: „Die Partie in Weiler war von unserer Seite richtig gut, aber ein Spiel reicht nicht aus – erst wenn wir die Leistung bestätigen, können wir sagen: Jetzt ist eine gewisse Konstanz da.“

Das Duell mit Ostrach ist für die Ravensburger nicht bloß die letzte Partie vor dem Nikolaus – es geht richtig um etwas: „Wenn wir dieses Spiel gewinnen, gehen wir im Soll in die Winterpause“, meint Fetic. Immer sieben Punkte aus fünf Spielen – das steht bekanntlich auf des Trainers Rechenschieber als Soll für eine ruhige Runde. Mit einem Dreier läge der FV II ziemlich genau auf Kurs – die Mannschaft ist motiviert: „Die Jungs wollen. Wille und Einsatz sind da.“

Genau entgegengesetzt zur Formkurve der Ravensburger läuft die des FC Ostrach. Die Trainer grübeln, woher die jüngste Misere mit nur einem Punkt und 3:11 Toren aus den letzten fünf Spielen kommt. Da knackt sein Team die 30-Punkte-Marke frühzeitig, aber dann läuft kaum mehr etwas zusammen – Timo Reutter, Teil des Ostracher Trainer-Duos sinniert noch, warum die Luft so sehr raus ist.

„Als Saulgauer schaue ich natürlich etwas genauer hin, was sich in Ostrach tut“, meint FV-Trainer Fetic. „Ich habe auch meine private Meinung dazu, aber die bleibt auch privat.“ Klar: Fetic wäre es natürlich recht, wenn der Gegner vor der Winterpause nicht mehr aus dem Tief herauskommt. Ein Tiefpunkt war das letzte Spiel des FCO: Fünf Minuten vor Schluss gelang den Ostrachern gegen Aufsteiger SV Dotternhausen das 1:0, trotzdem verloren sie noch mit 1:2.

Da ist Fetics Erinnerung an das Hinspiel seiner Mannschaft in Ostrach ähnlich: „Wir haben damals nach einer 2:0-Führung noch zwei Punkte aus der Hand gegeben.“ Wohlgemerkt: Bis zur 80. Minute lag der FV damals durch Treffer von Nico Maucher und David Hoffmann in Front, ehe Eugen Michel in den letzten zehn Spielminuten noch zweimal traf. Ravensburgs Trainer ist sich dennoch sicher: „Ostrach ist für uns schlagbar.“ Auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintern – für dieses Ziel kann Fetic auf die gleiche Mannschaft wie zuletzt setzen. Omar Jatta und Chris Barth fehlen weiter, „ein paar Spieler waren nach dem Spiel auf dem Kunstrasen in Weiler angeschlagen, aber im Training waren wir dann wieder komplett“, berichtet der Coach. „Ich kann meine Kindergarten-Krabbelgruppe komplett einsetzen.“