Mit einem jungen Team zum Klassenerhalt

Platz sieben, 38 Punkte und ein Torverhältnis von plus sechs. Die Lage des FV Ravensburg II in der Fußball-Landesliga ist bei Weitem nicht mehr so prekär wie noch vor wenigen Wochen. Das 4:0 im Derby gegen den SV Kehlen war ein Riesenschritt Richtung Klassenerhalt. Mit einem Sieg beim Tabellenzwölften TSG Balingen II am Samstag um 14 Uhr können die Ravensburger den Ligaverbleib endgültig sichern.

Vier Punkte Vorsprung hat der FV II auf die Reserve des Regionalliga-Aufsteigers. Zudem können der SV Weingarten, der SV Mietingen, der TSV Heimenkirch und der TSV Eschach die Ravensburger nicht mehr einholen. Bei vier Direktabsteigern könnte die U23 also maximal noch auf den Relegationsplatz abrutschen. „Wir wollen mindestens einen Punkt holen, dann sind wir durch“, gibt Ravensburgs Trainer Nectad Fetic die Marschrichtung vor. „Denn rechnerisch ist das eine, sicher das andere.“

Ohne Verstärkung von oben

Soll heißen: Die Ravensburger wollen nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz schauen, sondern selbst die letzten Zweifel ausräumen. „Wir waren als Vorletzter, als ich kam, auch mitten im Kampf um den Klassenerhalt“, sagt Fetic. „Jetzt können wir uns das eben von weiter vorne anschauen.“ Es müsste allerdings für die U23 des FV viel schieflaufen, um tatsächlich noch auf den Relegationsplatz abzurutschen.

Dass die Balinger im Nachholspiel am Mittwoch gegen den TSV Berg mächtig eins auf die Mütze bekommen haben (1:6) will Fetic nicht überbewerten. „Wenn die Berger ins Rollen kommt, dann kann man gegen sie schnell unter die Räder kommen.“ Den kommenden Gegner erwartet der FV-Trainer mit viel Dampf und wenig Resignation. „Die Spieler können sich für die erste Mannschaft oder auch für andere Aufgaben empfehlen“, meint Fetic. Auf Verstärkung aus dem Oberligakader muss Fetic verzichten. Gegen Kehlen standen noch Daniel Hörtkorn, Marcel Fetscher, Maschkour Gbadamassi und Max Chrobok auf dem Feld. Sie alle sind im Urlaub, bevor in vier Wochen bereits wieder die Vorbereitung beginnt.

Fetic nimmt das gelassen hin. „Wir werden eine fast komplett neue Mannschaft auf dem Feld sehen“, sagt der Trainer. „Vielleicht ist das schon ein bisschen das Gesicht für die neue Saison.“ Es wird auf jeden Fall eine junge Ravensburger Mannschaft sein, die in Balingen auflaufen wird. Fetic nimmt etwa auch ein paar Spieler aus der A-Jugend mit. „Ich hoffe, die Jungs sind noch heiß.“