Mit einem Film die Musik noch stärker erleben

Ungewöhnliches und ein Erlebnis für alle Sinne bietet Musikdirektor Harald Hepner mit dem Stadtorchester Ravensburg beim Festlichen Konzert am Samstag, 14. Dezember, 19 Uhr, und am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, im Konzerthaus in Ravensburg. Wie aus der Pressemitteilung des Kulturamts Ravensburg hervorgeht, stehen neben Johan de Meijs Sinfonie Nr. 3 „Planet Earth“, das „Konzert für Violoncello und Blasorchester“ von Friedrich Gulda und die „Ouvertüre für Harmoniemusik“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf dem Programm.

Der Komponist Johan de Meij (geboren 1953) bringe in seiner Sinfonie Nr. 3 ein zentrales Anliegen musikalisch zum Ausdruck. Das seien laut Konzertankündigung „die Einzigartigkeit unserer Erde und die Notwendigkeit sie zu schützen“. In drei Sätzen lasse de Meij wunderschöne, ferne Klangwelten entstehen, teilweise untermalt mit eingespielter elektronischer Musik. Ein eigens für die Sinfonie produzierter Film werde beim Konzert gezeigt und verstärke das Erleben der Musik, versprechen die Veranstalter.

Mit dem „Konzert für Violoncello und Blasorchester“ von Friedrich Gulda setze Raphael Zinner als Solist die Reihe „Zurück zu den Wurzeln“ des Stadtorchesters fort. Zinner, 1998 in Ravensburg geboren, erhielt seinen ersten Cello-Unterricht mit vier Jahren an der Musikschule Ravensburg und studiert derzeit an der Musikhochschule Lübeck. Das Stadtorchester eröffnet das Konzert mit der „Ouvertüre für Harmoniemusik op. 24“ von Mendelssohn-Bartholdy. Die Komposition gilt laut Kulturamt als Wegbereiterin für die heutige symphonische Blasmusik.

Karten für das Festliche Konzert gibt es in der Touristinformation Ravensburg, online unter www.reservix.de und an der Abendkasse.