Mit Ehrgeiz und Biss erreichen Erwachsene in Ravensburg im zweiten Anlauf das Abitur

Das Kolping-Bildungszentrum

Angebote: Am Kolping-Bildungszentrum lernen Erwachsene auf dem zweiten Bildungsweg – sie bereiten sich am Kolping-Kolleg oder dem Abendgymnasium aufs Abitur vor, am Berufskolleg auf die Fachhochschulreife und an der Abendrealschule auf die Mittlere Reife. Jugendliche können das Sozial- und Gesundheitswissenschaftliche Gymnasium besuchen oder das Berufskolleg Fremdsprachen, das auf die Fachhochschulreife vorbereitet. Außerdem wird Weiterbildung angeboten (zum Beispiel Fachschule zum staatlich anerkannten Sozialwirt, Sprachkurse).

Privatschule: Witznicks Schule ist eine gemeinnützige GmbH und wird vom Land bezuschusst, aber nicht zu Hundert Prozent. „Wir sind gehalten, Schulgeld zu verlangen.“ Das Konzept seiner Schule werde zwar auf politischer Ebene von allen Seiten gelobt. „Aber wenn es um Geld geht, drehen sich alle verlegen weg“, kritisiert er.

Zweiter Bildungsweg zum Abitur: Im neuen Schuljahr sind noch Plätze für das Kolleg (Unterricht tagsüber) und einige wenige für das Abendgymnasium frei. Eine Neuerung: Die Schüler des Abendgymnasiums lernen nur noch zweit statt vier Tage an der Schule. An den übrigen zwei Tagen finden Selbstlernphasen mit Onlineunterstützung statt, wie Schulleiter Witznick erklärt, der dies für ein „attraktives Angebot“ hält, weil den Schülern die mitunter weite Anfahrt erspart werde und Schichtarbeiter zu für sie passenden Zeiten lernen könnten.