Mit drei Promille Alkohol hinter dem Steuer

Nahezu drei Promille ergab der Alkoholtest eines 42-jährigen Autofahrers, der am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Ravensburger Jahnstraße angehalten und kontrolliert wurde. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Die Polizisten veranlassten bei dem Autofahrer, der angab, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Dann stellten sie die Fahrzeugschlüssel sicher und erhoben eine Sicherheitsleistung von 3000 Euro. Der Mann hat sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.