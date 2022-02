Mit der guten alten D-Mark Gutes tun

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor zwanzig Jahren wurde die Deutsche Mark als offizielles Zahlungsmittel abgelöst. Doch der Wert der D-Mark ist weiterhin vorhanden. Sie kann allerdings nur noch bei den Filialen der Bundesbank oder den Landeszentralbanken zum Kurs von 1,95583 DM für einen Euro umgetauscht werden.

Stand Ende Dezember 2021 waren laut der Deutschen Bundesbank noch insgesamt circa 12,3 Milliarden Deutsche Mark im Umlauf – davon etwa 5,75 Milliarden in Banknoten und ungefähr 6,6 Milliarden Münzen. Wer hat in den letzten Jahren nicht selbst in der einen oder anderen Tasche, beim Ausräumen eines Schranks, zwischen alten Papieren oder Briefen noch ein paar DM Münzen oder Scheine gefunden, die jetzt irgendwo liegen?

Das Hilfsprojekt MARIPHIL, selbst letztes Jahr zwanzig Jahre alt geworden, sammelt im gesamten Jubiläumsjahr 2022 Deutsche Mark als Spenden. Auf Wunsch erhalten die Spenderinnen und Spender der DM eine in Euro umgerechnete Spendenbescheinigung von dem mildtätigen Verein. Spender können ihre DM Münzen und Scheine einfach an die Adresse des Vereins, Mittlere Str. 26, 72488 Sigmaringen-Gutenstein, senden. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, bitte die Adressdaten/E-Mail-Adresse nicht vergessen. Die Aktion eignet sich auch für Firmen, Vereine, Hochzeiten, Familienfeiern, Geburtstage, etc. Auf Wunsch sendet Ihnen MARIPHIL e. V. gerne Flyer und kleine Plakate zu, die zur Bewerbung der Aktion verwendet werden können.

Die Kernarbeit von MARIPHIL ist es, Kindern und Jugendlichen bedürftiger Familien auf den Philippinen durch eine solide Ausbildung den Ausbruch aus der Armut zu ermöglichen. Dies geschieht durch Patenschaften zur Schul- und Berufsausbildung, die zum Beispiel schon für 35 Euro im Monat einem Kind den Besuch der Grundschule inklusive einer Krankenversicherung für die ganze Familie ermöglichen. Ausreichende Trinkwasserversorgung, die Unterstützung von Kleinbauern, Waldprojekte, Krankenversicherungen für Bedürftige oder der Betrieb eines Kinderdorfes für ehemalige Straßenkinder gehören ebenfalls zum ausgewogenen Hilfsnetzwerk von MARIPHIL. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.mariphil.net.

Für Fragen steht Martin Riester, Vorstandsvorsitzender des Vereins, telefonisch unter 01520 6653855 oder per E-Mail unter martin.riester@mariphil.net zur Verfügung.