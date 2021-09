Mit der Fünferkette fühlt sich der TSV Eschach wohl

Der TSV Eschach tritt in der Fußball-Landesliga am Samstag um 15 Uhr beim TSV Trillfingen an. „Wir haben da etwas gutzumachen“, sagt Eschachs Trainer Philipp Meißner. Schließlich sind die Erinnerungen an den kommenden Gegner nicht die besten.

Der TSV Trillfingen ist noch immer nicht richtig in der Landesliga angekommen. 2019 sind die Trillfinger aufgestiegen, seitdem haben sie 34 Partien bestritten. Die Bilanz: bei 27 geschossenen Toren sind in dieser Zeit gerade einmal 20 Punkte zusammengekommen. Ein einziges Mal hat Trillfingen in der Landesliga einen deutlichen Sieg eingefahren: Ende August 2020 gegen den TSV Eschach. Kein Wunder, dass die Eschacher dieses 0:3 vergessen machen wollen.

Die statistischen Vorzeichen stehen klar auf Sieg: Nur die extrem schwache Leistung des SV Weingarten verhindert, dass die Trillfinger in der aktuellen Saison auf dem letzten Tabellenplatz stehen. In sieben Spielen ist Trillfingen bisher ohne Sieg geblieben (fünf Niederlagen, zwei Unentschieden) und hat nur sechsmal getroffen.

Die Formkurve des TSV Eschach zeigt dagegen klar nach oben. Sieben Punkte aus den vergangenen drei Begegnungen haben das Team von Philipp Meißner auf Platz zwölf nach oben gespült. „Und da waren mit Weiler und Riedlingen zwei der stärkeren Teams dabei“, merkt der Trainer zusätzlich an. Wie sieht er die Entwicklung seines Teams seit Saisonbeginn? Dass der TSV Eschach schwach startet, hat für Meißner schon fast Tradition. „Die Spieler bekommen bei uns nichts – da kannst du eben nicht erwarten, dass alle durchgehend da sind.“

Erst in den vergangenen drei Spielen kann Eschachs Trainer auf die Devise „never change a winning team“ setzen. Seitdem die Eschacher sich also einspielen können, stellt sich auch der Erfolg ein. Meißner will allerdings auf dem Boden bleiben: „Ob das dann mittelfristig wirklich für die oberen zehn reicht, wird die Zeit zeigen.“ Eines zeichnet sich jedenfalls jetzt schon ab: Von der Fünferkette wird Eschach wohl so schnell nicht abrücken. Seit der Umstellung hat die Mannschaft nicht mehr verloren. „Die Jungs fühlen sich einfach sicherer mit dieser Taktik“, meint der Trainer.

Es ist noch nicht sicher, ob die beiden Angeschlagenen aus dem letzten Spiel gegen Riedlingen auflaufen können: Manuel Ruess und Fabian Elshani mussten bereits während (Elshani) und nach der ersten Halbzeit (Ruess) passen. Angstschweiß treiben mögliche Ausfälle der beiden Offensivkräfte Meißner nicht auf die Stirn – auch das ist neu, weil der Kader aktuell fast komplett ist: In Julian Frommherz und dem späteren Torschützen Max Bröhm konnte der Trainer gleichwertigen Ersatz aufbieten.