Mit der bodo-Abokarte durch ganz Deutschland

Von Flensburg bis an den Bodensee mit einer bodo-Abokarte? Das geht. Denn vom 13. bis 26. September findet die Aktion „Deutschland Abo-Upgrade“ statt. Im Aktionszeitraum können mit einem bodo-Abo alle Züge, Straßenbahnen und Busse des Nahverkehrs in den teilnehmenden Verbünden deutschlandweit genutzt werden. Das sind rund 95 Prozent der bundesweiten Nahverkehrsangebote.

„Der bodo-Verkehrsverbund und die gesamte Nahverkehrsbranche wollen mit dieser Aktion Danke sagen. Denn trotz der schwierigen und neuen Pandemie-Bedingungen im ÖPNV sind uns viele Fahrgäste treu geblieben. Mit dem Deutschland Abo-Upgrade können unsere bodo-Abokundinnen und Abokunden rund 95 Prozent der bundesweiten Nahverkehrsangebote nutzen. Und das ohne zusätzliche Kosten“, so bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler in einer Pressemitteilung.

So funktioniert es: Wer mit seiner bodo-Abokarte Deutschland erkunden will, muss sich vorab unter www.besserweiter.de registrieren. Diese einmalige Anmeldung ist ab Montag, 6. September, möglich. Im Anschluss an die Registrierung wird das Abo-Upgrade via E-Mail verschickt. Das Duo aus gültigem bodo-Abo und Upgrade-Ticket berechtigen dann zur deutschlandweiten Fahrt in zahlreichen Nahverkehrsangeboten. Die Aktion selbst startet am Montag, 13. September und läuft zwei Wochen bis Sonntag, den 26. September.