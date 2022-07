Mit dem Zug zum Rutenfest

Die Sonderfahrpläne gibt es unter www.bob-fn.de/rutenfest . Fahrplan-Flyer liegen zudem in den Triebwagen, bei den Mobilitätszentralen in Ravensburg und im Stadtbahnhof in Friedrichshafen auch telefonisch unter 07541 / 37 27 17 sowie in den Bahnhöfen aus.

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn bietet wieder einen Sonderverkehr während des traditionellen Ravensburger Rutenfestes an. Vom Samstag, 23., bis Dienstag, 26. Juli, sorgt die Geißbockbahn mit Zusatzfahrten zwischen Aulendorf und Friedrichshafen dafür, dass Besucher auch spät abends noch zum Fest und wieder nach Hause kommen. Das kündigte das Unternehmen in einer Pressemitteilung an.

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn dehnt ihr Angebot am Abend und in der Nacht aus. Die Züge verkehren an allen vier Tagen im Stundentakt bis nach Mitternacht, am Samstag sogar noch eine Stunde länger. Die letzte Abfahrt von Ravensburg in Richtung Friedrichshafen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag 1.43 Uhr und in Richtung Aulendorf um 0.52 Uhr.

Das 9-Euro-Ticket gilt auch in der Geißbockbahn. Das bodo-Gruppen-Tageskarte kostet für bis zu fünf Personen 18 Euro oder 10,50 Euro, abhängig von der Fahrstrecke.

Alle Fahrscheine müssen vor Antritt der Fahrt am Fahrkarten-Automaten gelöst werden. In den Zügen selbst ist kein Fahrscheinkauf möglich. Allerdings sind Tageskarten auch als Handy-Ticket erhältlich. Wegen des erfahrungsgemäß hohen Fahrgastaufkommens am Samstag können in den Zügen nach 20 Uhr keine Fahrräder mitgenommen werden.