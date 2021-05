Mit dem „Scheuersommer“ kommt die Live-Musik zurück

Das Team der Zehntscheuer bereitet sich derzeit auf den Neustart des Veranstaltungsprogramms vor. Mitarbeiter und ehrenamtlich Aktive des Betreibervereins freuen sich endlich wieder Publikum im Kulturzentrum der Ravensburger Unterstadt begrüßen zu können. Für Donnerstag, 10. Juni, ist das erste Konzert nach inzwischen siebenmonatiger Pause geplant. Zuletzt war Ende Oktober vergangenen Jahres Livemusik im Saal zu hören.

Für die Monate Juni und Juli wurde ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Bis zum 31. Juli soll es wöchentlich zwei Konzerte geben, jeweils am Donnerstag und am Samstag. Zusätzlich wird auch am Freitag, 18. Juni, gespielt. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr (Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr). Der Eintritt zu den Sommerkonzerten ist frei, allerdings sind Hutsammlungen im Publikum vorgesehen. Aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen werden zunächst etwa 50 Personen pro Abend eingelassen.

Der „Scheuersommer 2021“ startet am 10. Juni, wenn die vier Herren der „Newbeatz“ ihren Beatjazz zelebrieren. Feinste Rock- und Popperlen bieten „Little Big Bang“ am 12. Juni. „Post Pacific“ sowie „Neon Diamond“ spielen am 17. Juni auf Einladung des Popbüros Bodensee/Oberschwaben, ebenso die Ravensburger Sängerin Elisa Schroff und „Voltkid“ in Duobesetzung einen Tag später.

Folkrock mit Michael Moravek und Band gibt es am 19. Juni, ehe am 24. Juni der Bluesrock des US-Gitarristen Phil Gates und seinen Mannen für Stimmung sorgt. „Uusikuu“ um Sängerin Laura Ryhänen beschließen die Junikonzerte am 26. des Monats mit finnischen Vintage Sounds von dramatischen Tangos über verträumte Walzer bis zu lustigen Humppas und Foxtrotts.

Am 1. Juli folgt mit Helmut & the Hillbillies ein Quartett, das sich seit rund dreißig Jahren dem US-Bluegrass widmet, ehe der Song Slam am 3. Juli als Wettsingen diverser Hobbymusiker der Region für Unterhaltung sorgt.

Am 8. Juli kann sich das Scheuerpublikum auf die „schwärzeste Stimme Österreichs“ freuen: George Nussbaumer und Band aus Vorarlberg werden mit neuer CD „Did anybody say it would be easy“ ihr Programm zwischen Blues’n’Soul spielen. Am10. Juli wiederum offeriert das Stuttgarter Opportunity-Trio um Sängerin Marie Fofana charmante Acousticsongs. Die Greyhound Band mit Musikern der regionalen Szene präsentiert am 15. Juli bluesige Rocknummern, ehe „An Erminig“ Folk aus der Bretagne spielen (17. Juli).

Am 22. Juli folgt eine weitere Ausgabe der beliebten Poetry Slams und am 24. Juli ein Konzert in Kooperation mit Jazztime: Isolde Werners „Free Folk“-Quartett hat „zwischen Improvisation, alten Folksongs und schönen Jazz-Tunes“ seinen Sound gefunden.

Beschlossen wird der „Scheuer-Sommer“ mit einem Auftritt der Band „Skupa“ aus Bremen und ihren Balkan/Gypsy/Flamenco-Exkursionen am 29. Juli sowie dem Konzert des JMO-Trios um Omri Hason und wahrer Weltmusik zwischen Afrika, Europa und dem Orient zum Monatsende.