Mit dem Joystick den Löffel bewegen

Auf der Baustelle des „Schwäbischen Verlages“ in der Ravensburger Karlstraße haben am Dienstag vier unserer Leser ausprobieren dürfen, wovon andere bloß träumen. Unter dem Motto „Ich will baggern“ hatte die SZ nämlich einen ungewöhnlichen Preis ausgelobt: Einen Crash-Kurs in Baggerfahren.

Von unserer Mitarbeiterin Barbara Sohler

Eigentlich muss es ja heißen: Baggerführen. Denn schließlich bewegt sich der Bagger als solcher so wenig wie beispielsweise ein Kran. Und bei dem nennt sich der Herr der Maschine schließlich auch Kranführer, richtig?

Im Grunde allerdings ist es den vier SZ-Gewinnern herzlich egal, wie sich das Ereignis nennt. Wichtig ist: In den Bagger sitzen, die Hebelchen bedienen – und buddeln, baggern, graben. Raus mit der Erde, dem Abraum, den Steinen. Die Schaufel tief in die Erde rammen, so achtsam wie möglich anheben, den Bagger drehen und dann die Ladung unter ordentlichem Getöse auf einen improvisierten Haufen rutschen lassen. Hei, was für ein Spaß! Und gar nicht so heikel und knifflig wie man glaubt.

„Ich bin ein glücklicher Mann“

Damit aber der Bagger nicht ins Rutschen und die Gewinner nicht in Gefahr kommen, darum bemüht sich Josef Beil in einer kurzen praktischen Einweisung. Hier sind die Sicherungshebel, dort die Steuerungen. Die Steuerungen heißen Joysticks, mit Kette meint man das Fahrwerk. Der Arm des Baggers nennt sich Stiel, zur Schaufel sagt man Löffel. Der 53-Jährige ist Baggerfahrer und sitzt seit über 25 Jahren fest im Sattel seines „Hitachi“. „Ich bin ein glücklicher Mann, immerhin habe ich mein Hobby zum Beruf machen können“, brüllt er über den Lärm hinweg, den der Bagger in seinem Rücken macht.

Momentan sitzt nämlich Baggerschüler Michael Breitinger am Steuer des Beil’schen Baggers. Dabei ist Steuer einerseits zuviel gesagt, denn ein Rad sucht man im Führerstand des Baggers vergeblich. Andererseits ist Steuer zuwenig, denn die beiden filigranen Joysticks, die rechts und links neben dem Einzelsitz aus den Armlehnen wachsen, die sind empfindlicher als manche Fingerspitze. Aber SZ-Gewinner Breitinger, von Berufs wegen Berufsschullehrer für Kfz-Technik, scheint genug Gefühl und auch entsprechende Vorkenntnisse zu haben.

Neben dem Baggerloch türmt sich nach 20 Minuten ein respektabler Berg an Aushub. Etwa 30 Kubik, schätzt Beil. 30 Kubik, das wären fast drei LKW-Ladungen voller Erdreich, das gleich hätte abgefahren werden können, denkt man. 30 von etwa 800 bis 1000 Kubik, die ein erprobter Baggerfahrer wie Beil wegschöpfen muss. Pro Tag versteht sich. Vorausgesetzt, der Stiel des Baggers muss nur kleine, zeitsparende Schwenks machen und die LKW-Fahrer können ihre Trucks dicht am Bagger postieren. Dass die Lastwagenfahrer auf der Baustelle des Medienhauses aber einen großen Bogen um den Trainingsbagger machen – selbst wenn so Könner wie Michael Breitinger am Drücker sind -- das erklärt ein besonnener Josef Beil: „Ich hab sogar schon Bauleiter baggern sehen, die mit dem Löffel einen ganzen LKW ramponiert haben.“ Ganz so harmlos ist das Baggern also doch nicht.