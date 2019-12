Mit dem Fußfeger zu Bronze

Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg hat beim Masters-Turnier der Internationalen Judo-Federation (IJF) im chinesischen Qingdao Bronze in der Klasse bis 78 kg gewonnen. Damit holte die Neunte der Weltrangliste ihre siebte Medaille der diesjährigen IJF-World-Tour.

In Qingdao standen 445 der weltbesten Judokas aus 67 Ländern auf der Wettkampfmatte. Nur die ersten 36 Athleten der Weltrangliste in jeder Gewichtsklasse hatten Startrecht. Für den Deutschen Judo-Bund blieb die Bronzemedaille der KJC-Athletin die einzige Medaille in Qingdao.

27 Frauen gingen in der Klasse bis 78 kg in vier Pools an den Start. Mit der amtierenden Weltmeisterin Madeleine Malonga war auch die 23-jährige Anna-Maria Wagner im Pool A aufgestellt. Es sollte jedoch zu keinem Duell der beiden Athletinnen kommen. Nach einem Freilos unterlag die Weltmeisterin in der zweiten Runde Hyunji Yoon aus Korea. Anna-Maria Wagner besiegte in der Vorrunde Yahina Ramirez aus Portugal und Vanessa Chala aus Ecuador. Wie stark die Koreanerin Yoon war, bekam nun auch Anna-Maria Wagner im Viertelfinale zu spüren. Nach vier Minuten Kampfzeit gab es keine technische Entscheidung und es ging in die Golden-Score-Verlängerung.

Nach insgesamt neun Minuten stand Anna-Maria Wagner als Siegerin im Halbfinale. Ihre Rivalin im Kampf um den Finaleinzug: Die französische Meisterin Fanny Estelle Posvize. Diese hatte zuvor Mami Umeki aus Japan, vierte der Weltrangliste und Guusje Steenhuis aus den Niederlanden, fünfte der Weltrangliste, besiegt. Posvite, WM-Dritte von 2015 konnte das Halbfinale vorzeitig für sich entscheiden und dominierte auch im Finale über ihre nationale Rivalin Andrey Tceumeo.

Anna-Maria Wagners Medaillenhoffnung ging im Kampf um Bronze in Erfüllung. Mit einem De-ashi-barai (Fussfeger) besiegte die Bundeswehrsportsoldatin Lee Jeongyun aus Südkorea. Ihre nationale Rivalin Luise Malzahn schied bereits in der ersten Runde im Pool C aus. Das Rennen um die Olympiaqualifikation bleibt spannend. Den Sieg im Medaillenspiegel sicherte sich Japan mit fünf Gold-, zwei Silber-, und fünf Bronzemedaillen vor den Niederlanden (3/1/1) und Frankreich (1/3/3).