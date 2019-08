Mit dem Bus zu Bildhauer Robert Schad nach Inzighofen

- Das Skulpturenprojekt „Von Ort zu Ort“ zeigt 60 Skulpturen des Bildhauers Robert Schad an 40 Orten in Oberschwaben. Im Rahmen des Projekts laden der Landkreis Sigmaringen und das Bildungswerk Inzigkofen am Freitag, 13. September, um 17.30 Uhr zu einer Führung durch den Garten des ehemaligen Klosters Inzigkofen und zu einer Lesung mit Schriftsteller Arnold Stadler.

Kreisarchivar Edwin Ernst Weber wird während der Führung den Standort auf dem Gelände des ehemaligen Augustinerchorfrauenstifts Inzigkofen vorstellen und Robert Schad seine drei im Klostergarten platzierten Stahlskulpturen mit ihrem Bezug zum Kloster und dessen Spiritualität erläutern. Arnold Stadler hat zum oberschwäbischen Skulpturenprojekt den Essay „Rostrote Gegenwart. Unterwegs zu Robert Schad in Oberschwaben 2019“ verfasst, den er in seiner Lesung vorstellen wird. Der Freundeskreis Skulpturenprojekt Robert Schad bietet eine Busausfahrt zu der Veranstaltung an, sofern sich mindestens 25 Teilnehmer für die Fahrt anmelden. Abfahrt ist um 15.30 Uhr an der Eissporthalle Ravensburg mit der Rückkehr wird um 21 Uhr gerechnet. Die Kosten für die Fahrt inklusive Eintritt zu Führung und Lesung betragen 25 Euro.

Anmeldungen sind bis 2. September bei Marielle Eisele unter der Telefonnummer 0751/16272 oder per E-Mail an marielleeisele@online.de möglich.