Mit dem Auto Zaun und Strauch gerammt

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 18 Uhr in der Straße Wolfsberg einen Verkehrsunfall verursacht und sich danach aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Laut Bericht war der Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Holzzaun und Strauch gefahren. Aufgrund der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Fiat handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 in Verbindung zu setzen.