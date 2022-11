Mit Büchern durch Herbst und Winter

In diesem Herbst bietet die Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg wieder viele Veranstaltungen für Bücherfreude.

Los geht’s am Mittwoch, 16. November, um 19.30 Uhr mit dem beliebten Format „Einschließen & Genießen“. Angemeldete Gäste können an diesem Abend zwei Stunden ganz entspannt in der Buchhandlung stöbern und lesen. Wein und Tapas sorgen fürs leibliche Wohl, heißt es in der Ankündigung von Ravensbuch. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Bereits eine knappe Woche später, am Dienstag, 22. November, kommt der Journalist und Autor Takis Würger („Stella“) wieder zu Ravensbuch. Dieses Mal präsentiert er seinen brandneuen Roman „Unschuld“ (Penguin Verlag), der ein Bild der heutigen amerikanischen Gesellschaft zeichnet, wie die Buchhandkung in ihrer Pressemitteilung schreibt. Darum geht: Molly will die Unschuld ihres Vaters beweisen, dem wegen Mordes die Todesstrafe droht. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr (Eintritt zwöf Euro).

Wie finde ich ein gutes Bilderbuch? Diese Frage beantworten die Ravensbuch-Bilderbuchexpertinnen Verena Bothe und Melanie Stephan beim traditionellen Bilderbuchabend am Mittwoch, 23. November, um 20 Uhr. Außerdem stellen die beiden Buchhändlerinnen die schönsten Neuerscheinungen vor. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Eine Woche später, am Mittwoch, 30. November ist Dr. Peter Eitel zu Gast in der Buchhandlung Ravensbuch. Um 20 Uhr stellt der ehemalige Leiter des Stadtarchivs den dritten Band seiner „Geschichte Oberschwabens im 19. und 20. Jahrhundert“ vor. Die Ausgabe umfasst den Zeitraum zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung des Bundeslands Baden-Württemberg. (Eintritt fünf Euro).

Und kurz vor dem 3. Advent, am Donnerstag, 8. Dezember, um 19:30 Uhr freut sich das RavensBbch-Team auf viele Gäste bei seinem Lieblingsbücherabend. Die Buchhändlerinnen und Buchhändler haben die Neuerscheinungen des Bücherherbstes gelesen und stellen in entspannter Atmosphäre und quer durch alle Genres Bücher vor, die sie besonders beeindruckt, bewegt oder erheitert haben. Bücher zum Wünschen und Schenken. Der Eintritt kostet fünf Euro.