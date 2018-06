Mit Blumenberg in Büchergebirgen wandern

Die Besucher strömen so zahlreich herbei, dass sie kaum Platz finden. Unterhaltsam und geistreich führt Tobias Blumenberg sie in sein Erstlingswerk „Der Lesebegleiter – Reise durch die Welt der Bücher für Vierzehn- und Hundertvierjährige“ ein. Er gibt einen Überblick über alle zehn Kapitel. Trotz der 800 Seiten keine schwere Lektüre.

„Mit diesem Andrang haben wir nicht gerechnet“, sagte Bibliothekarin Rita Cienia, die sich mit den Herausgebern, Buchhändlerin Anna Rahm sowie Judith und Andreas Meyer, über das Interesse freute. Anna Rahm hatte die Idee zum Buch. „Das müssen sie alles aufschreiben“, habe sie gesagt, nachdem sie Blumenberg mit seinem locker verpackten Reichtum an Wissen immer wieder gefesselt hatte. Tobias Blumenberg hatte das Buch schon fertig auf seinem Rechner. Er hatte vor Jahren auch nach einem Verleger gesucht, Absagen und eine Zusage erhalten, die sich aber nicht realisierte. Darüber freut sich Anna Rahm heute.

Loblied auf das Medium Buch

In seinem „Lesebegleiter“ erzählt Tobias Blumenberg von sämtlichen Büchern, die er gelesen hat; erzählt nicht nur von Literatur, sondern auch von anderen damit in Berührung stehenden Kulturfeldern. Anna Rahm las aus der Einleitung etwa Blumenbergs Loblied auf das Medium Buch vor. Der Autor selbst gab dann einen Einblick in jedes der zehn Kapitel. Im ersten begegnet der Leser drei großen Werken der Weltliteratur. Das Problem der nicht messbaren Qualität von Literatur löst Blumenberg mit persönlichen Empfehlungen. Unter anderem legt er einem Dostojewskis „Idiot“ ans Herz. Dem russischem Schriftsteller im profunden Plauderton zu begegnen, ist die Lesereise schon wert. Weitere Etappen umkreisen Motive wie Abenteuer, Humor und Helden, weibliches Schreiben, Anfänge und letzte Fragen. Die Zuhörer im Lesecafè schmunzelten über die persönliche Herangehensweise des Autors und folgten gebannt seinen kenntnisreichen Vertiefungen und lockeren Abschweifungen.

Reiserouten führen zu der unseren Geschmack prägenden französischen, russischen und schließlich zur modernen Literatur. Ein lesefreundlicher Satzspiegel und zwei Register erleichtern es, die 800 Seiten zu handhaben. Satz und Gestaltung hat Judith Meyer bewerkstelligt. Andreas Meyer betonte, dass die Gestaltung es ermöglicht, auf jeder Seite in das Buch einzusteigen. So eignet sich das Werk zum Schmökern, zum Nachlesen und Weiterlesen und braucht den Vergleich mit „Sophies Welt“ von Jostein Gaarder nicht zu scheuen.