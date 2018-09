Mit Bierflasche auf Mann eingeschlagen

Nachdem am Freitagnachmittag ein 21-Jähriger auf dem Marienplatz in Ravensburg auf drei Personen eingestochen hat, musste die Polizei am Samstagnachmittag gleich die nächste gefährliche Körperverletzung protokollieren.

Laut Polizeibericht haben sich auf dem Bahnhofsvorplatz zwei Männer im Alter von 17 und 20 Jahren gestritten. Dabei schlug der 17-Jährige mit einer Bierflasche gegen den Kopf des Geschädigten. Wie die Polizei mitteilt, konnten Zeugen den flüchtenden Tatverdächtigen festhalten und der zwischenzeitlich anwesenden Streife übergeben. Im weiteren Verlauf habe der Tatverdächtige die Polizisten beleidigt. Einem Platzverweis kam der junge Mann nicht nach. Deshalb wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen.