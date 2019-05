Am Abend des 1. Mai haben Unbekannte laut Polizeimeldung zwischen 20 Uhr und 22.20 Uhr am Bahnhofplatz einen Bauzaun gegen ein geparktes Auto, wodurch an diesem ein Sachschaden von rund 1000 Euro angerichtete wurde.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges am Bahnhofplatz beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburgunter der Telefonnummer 0751/8033333, zu wenden.