Mit anderen Vorzeichen fährt der FV nach Gmünd

In den vergangenen Wochen hat der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga gegen einige Topteams gespielt. Nach vielen guten Auftritten, etwa beim starken 1:1 gegen den Bahlinger SC, geht es für die Ravensburger am Samstag um 14 Uhr zum Aufsteiger FC Normannia Gmünd. Dort will der FV seine gute Serie natürlich ausbauen.

Anders als zuletzt im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Bahlinger SC werden die Ravensburger am Samstag in Gmünd aber auf einen Gegner treffen, der seine Stärken nicht unbedingt in der Offensive hat. Die Gmünder haben in 26 Saisonspielen erst 22 Treffer erzielt – nur der Tabellen-13. TSV Ilshofen und der Tabellenletzte SV Spielberg haben ebenfalls erst 22 Tore geschossen. Allerdings kassiert Normannia Gmünd in der Regel auch nicht viele Tore. 42 Gegentreffer gab es bislang, das sind deutlich weniger als etwa Spielberg (59), der Vorletzte FC Germania Friedrichstal (73) oder auch als der Tabellen-14. SV Linx (62).

So musste sich zuletzt unter anderem der Tabellenführer Stuttgarter Kickers mit einem 1:0-Sieg in Gmünd begnügen. Fünfmal fielen überhaupt keine Tore, wenn der Aufsteiger gespielt hat. Am vergangenen Spieltag allerdings gab es eine 1:5-Packung beim SGV Freiberg. Nach einer starken ersten Halbzeit brach die Leistung der Gmünder in der zweiten Halbzeit ein. „Die zweite Halbzeit kann man nach dem 3:1 kurz zusammenfassen: Freiberg wollte nicht mehr, wir konnten nicht mehr“, wird Normannia-Trainer Holger Traub auf der Homepage zitiert. „Wir haben die Bälle zu schnell ab geschenkt, unser eigener Ballbesitz war absolut nicht zufriedenstellend.“

Absolut zufriedenstellend waren dagegen die Leistungen der Ravensburger in den vergangenen Wochen. „Für die Zuschauer war das ein Topspiel“, sagte FV-Trainer Steffen Wohlfarth nach dem 1:1 gegen den Bahlinger SC. „Darauf können wir aufbauen.“ Mit viel Tempo über die Außenbahnen spielte sich Ravensburg zahlreiche Chancen heraus. „Vor dem Tor haben wir aber dann mal wieder zu viel liegen gelassen“, meinte Wohlfarth.

Unter der Woche trieb der FV seine Kaderplanung für die kommende Saison voran. Mit sieben Spielern verlängerten die Ravensburger, nur noch wenige Gespräche stehen an. Die, die noch nicht verlängert haben, könnten mit einem guten Auftritt in Gmünd Werbung in eigener Sache betreiben.