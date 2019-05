Mit aller Macht die Klasse halten

Die U23 des FV Ravensburg hat am Sonntag (15 Uhr) den FV Altheim zu Gast. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Ravensburger diese Partie, werden sie aller Voraussicht nach mit dem Abstieg in der Fußball-Landesliga nichts mehr zu tun haben.

„Fakt ist: Wir wollen mit aller Macht in der Liga bleiben“, sagt Gerhard Grünhagel. Der Trainer der Ravensburger mag sich gar nicht ausmalen, was ein Abstieg für den Verein bedeuten würde. Bei dieser Jugendarbeit die zweite Mannschaft in der Bezirksliga? Das wäre der Horror für den FV Ravensburg – und auch für den Grünhagel.

Auch wenn die Lage angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf den aktuellen Relegationsplatz immer noch komfortabel ist, formuliert der Trainer klare Ansprüche: „Wer in der Liga bleiben will, muss das Spiel gegen Altheim gewinnen.“ Weil das Derby gegen Oberzell auf Ostern vorverlegt wurde, hatte Grünhagel zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung auf das Abstiegsduell.

Die Ravensburger nutzten dies, eine Reihe angeschlagener Spieler fit zu bekommen. Unter anderem ist Christian Barth wieder voll belastbar. In der laufenden Woche hat der Coach im Training angezogen, um seinem Team den Ernst der Lage klarzumachen. „Das war kein Spaß-Training“, meint er – und fügt lapidar hinzu: „Die Spieler müssen den Grünhagel ja nicht lieben.“ Das Ziel: „Allen muss klar sein, dass sie am Sonntag ans Limit gehen müssen.“

Am vergangenen Sonntag hat sich der Trainer zudem nach Altheim aufgemacht, um den Gegner zu beobachten. Das überraschende Ergebnis (1:1) kommentiert er so: „Weiler hat so gespielt wie wir gegen Leutkirch – viel zu behäbig.“ Und die Altheimer? „Die haben gekämpft –vorne sind Florian Geiselhart und Sebastian Gaupp mit viel Tempo wirklich jedem langen Ball hinterher“, sagt Grünhagel. „Und Weiler hat ja hinten ein Tempo-Problem.“

Die Altheimer haben mit dem Unentschieden ihre fatale Niederlagenserie gestoppt – den Abstieg werden sie aber kaum noch verhindern können. Schon am Sonntag könnte er besiegelt sein. Ob Omar Jatta dazu etwas beitragen kann, ist auf Ravensburger Seite fraglich – beruflich bedingt trainiert der Stürmer momentan nur unregelmäßig: „Und Omar braucht das Training – schon gegen Leutkirch war zu sehen, dass ihm die Fitness fehlt.“ Sicher nicht mit an Bord ist Innenverteidiger Sebastian Mähr. Grünhagel hofft trotzdem auf Verstärkung aus der ersten Mannschaft – allen voran auf Steffen Wohlfarth. Der war vor zwei Wochen nach dem mageren 1:1 gegen Leutkirch angefressen vom Platz gegangen. Grünhagel meint unter Trainerkollegen: „Ich habe ihm angeboten: Komm doch mal ins Training – dann können wir mit der Mannschaft alles ansprechen.“