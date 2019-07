Mit allen Tricks verwischen Unbekannte Unfallspuren

Offensichtlich haben sich mehrere Personen an der Beseitigung eines Unfallfahrzeugs und der Unfallspuren eines heftigen Verkehrsunfalles beteiligt, der sich im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagvormittag im Gewerbegebiet Mariatal ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Fahrer eines Kia vermutlich vom benachbarten Sportgelände in das Gewerbegebiet, kam dort in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Unbekannte Helfer richteten das unfallbeschädigte Auto wieder auf und schoben oder schleppten ihn in der Straße „Kreuzäcker“ zu einem Firmengelände, wo dieser abgestellt wurde. Abgerissene Fahrzeugteile wurden in den Wagen gelegt, ausgelaufenes Öl wurde mit einem Bindemittel gesichert. Der Kia dürfte Totalschaden erlitten haben. Bei dem Aufprall wurden die Airbags ausgelöst.

Die Polizei war nicht zur Aufnahme des Verkehrsunfalles hinzugezogen worden. Das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich dort zu melden.