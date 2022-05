Mit 2,4 Promille ohne Führerschein unterwegs

Einen Mann, der in seinem Auto ohne Oberteil unterwegs gewesen ist und mit einer auffälligen Fahrweise im Stadtgebiet auf sich aufmerksam machte, teilten Zeugen laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 19.45 Uhr mit. Nach einer Fahndung konnte der 22-jährige Autofahrer durch eine Polizeistreife in der Meersburger Straße gestoppt werden. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellte sich schnell heraus, dass der junge Mann mit etwa 2,4 Promille stark alkoholisiert war. Zudem musste er gegenüber den Beamten einräumen, dass er keinen Führerschein besitzt. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus erwarten den 22-Jährigen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.