Mit 13 Jahren eingesperrt: Enricos Weg aus der Armut in ein neues Leben

„Was kann ein 13-jähriger Junge wie Enrico tun, wenn er in Armut aufgewachsen ist? Wenn er in einer aus Pappkartons gebauten Baracke mit Plastikabdeckung ohne Toilette, Wasser oder Elektrizität lebt?“ schreibt Pater Shay Cullen in seinem Brief an die Schwäbische Zeitung.

Weltpartner unterstützt Straßenkinder auf den Philippinen

Seit 1974 kümmert sich der irische Pater mit der Preda-Stiftung um Straßenkinder auf den Philippinen. Die Stiftung konzentriert sich auf die Hilfe für Kinder, die von Menschenhändlern in die Prostitution verkauft wurden oder unrechtmäßig in Gefängnissen stecken.

Thomas Hoyer wurde bei seinem Besuch des „boys home“ von rund 30 Jungen empfangen. (Foto: WeltPartner eG)

Dabei wird sie unter anderem von der Weltpartner-Organisation aus Ravensburg unterstützt. Bei der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ wird auch in diesem Jahr Geld für Straßenkinder und Missbrauchsopfer der Philippinen gesammelt, um ihnen bei Preda ein besseres Leben zu ermöglichen.

Enricos Schicksal steht stellvertretend für das Leben tausender Straßenkinder

Eines dieser Kinder ist Enrico. Die Geschichte von Enrico, der Name wurde von Pater Cullen geändert, ist beispielhaft für tausende Kinder, die in Armut in den Slums der Philippinen aufwachsen. Wenn sie Glück haben, können die Kinder im Preda Kinderhaus ein neues Leben beginnen.

Enrico, so schreibt Pater Cullen, wollte zur Schule gehen und lesen und schreiben lernen. Nach der dritten Klasse konnten seine Eltern es sich aber nicht mehr leisten, ihn zur Schule zu schicken. „Er musste Müll sammeln und diesen verkaufen, damit sie sich etwas zu essen leisten konnten“, beschreibt Pater Cullen die Situation der Familie.

Bei Preda werden die Kinder resozialisiert und erhalten neue Perspektiven. (Foto: WeltPartner eG)

Barackenbewohner wie Enrico und seine Familie gehören auf den Philippinen zu den Ärmsten der Armen. In den philippinischen Slums gibt es laut Pater Cullen 16 Millionen von ihnen. Enricos Vater arbeitete zwar als Bauarbeiter, konnte von seinem Tageslohn aber nicht die Familie ernähren. Er, seine Frau und ihre drei Kinder lebten am Rande des Existenzminimums.

Kinder unter 15 Jahren dürfen nicht angeklagt werden

Weil er ein Kabel auf einer Baustelle geklaut haben soll, brachten zwei Sicherheitsmänner Enrico zur lokalen Stadthalle Barangay. Nach einem Verhör und einer Nacht in einer Zelle wurde der 13-jährige Junge von Sozialarbeitern in eine Jugendarrestanstalt gebracht.

Hier wurde er mit anderen Straßenjungen, die beschuldigt worden waren zu stehlen oder Klebstoff zu schnüffeln, eingesperrt. Weil das Gesetz es nicht erlaubt, dass Jugendliche unter 15 Jahren wegen eines Verbrechens angeklagt werden dürfen, werden sie in sogenannte Rehabilitationszentren gebracht, eine gefängnisähnliche Jugendstrafanstalt. In genau so einer Anstalt war Enrico mit 15 anderen Jugendlichen eingesperrt.

„Seine Eltern wurden nicht ausfindig gemacht oder darüber informiert, dass er eingesperrt wurde, wie es eigentlich hätte geschehen müssen“, schreibt Pater Cullen. Im Jugendarrestzentrum wurden Enrico und andere Jungs von den Älteren misshandelt. Sie mussten ihre Wäsche waschen, wurden geschlagen und schikaniert.

So wurde Enrico von der Preda-Stiftung geholfen

Enricos Situation änderte sich durch den Rettungsbesuch von Sozialarbeitern der Preda-Stiftung. Er wurde in ihre Obhut übergeben. Während die Preda-Stiftung versucht, die Regierung davon zu überzeugen, richtige Schutzunterkünfte für Straßenkinder zu errichten, schreitet die Stiftung mit gutem Beispiel voran. Sie hat solche offenen Heime geschaffen, die die Bedürfnisse der Kinder decken und sie respektieren und ihre Rechte erfüllen.

Neben einer Unterkunft und Essen erhalten die Jungen auch eine Schulbildung bei Preda. (Foto: WeltPartner eG)

Thomas Hoyer, Geschäftsführer von Weltpartner, besucht die Philippinen und Preda seit 1993 regelmäßig. Erst im Juni dieses Jahres war er wieder vor Ort. Im „Boys Home“ könnten die Jungen ein neues Leben beginnen. „Hier leben nach meinem Empfinden die Jugendlichen wirklich in einer behüteten, glücklichen Umgebung“, so Hoyer.

„Es hat mich wirklich glücklich gemacht zu sehen, wie lebensfroh diese Jugendlichen inzwischen wieder sind, obwohl viele von ihnen jahrelang in Jugendanstalten weggesperrt waren oder kaum Sozialkontakte hatten – genauso wenig wie die Möglichkeit, regelmäßig einen Schulunterricht zu besuchen“, sagt er.

Bei Preda lernen die Kinder sich selbst zu schätzen

Für ihn sei es schön gewesen zu sehen, wie Preda seit vielen Jahren eine neue Heimat für ehemalige Gefängniskinder oder Jugendlichen aus Anstalten geworden sei. „Nicht für immer, sondern so lange, bis sie resozialisiert sind und danach mit neuem Optimismus, einem gesteigertem Selbstwertgefühl und neuen Perspektiven zurück zu ihren Familien oder Verwandten gehen können“, sagt Hoyer.

Das konnte auch Enrico erfahren. In Obhut der Preda-Stiftung konnte er in einer Gemeinschaft von 34 Jungen wieder ein Kind sein, lesen und schreiben lernen und eine Therapie beginnen. Auch seine Familie durfte Enrico wiedersehen. Mit 15 Jahren ermöglichte es ihm Preda, einen Motorradführerschein zu machen. Heute ist Enrico ein Dreiradfahrer, der ein gutes Einkommen bekommt. Er hat seine Familie dabei unterstützt, aus den Slums zu kommen.