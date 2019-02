Rund 1,2 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem 33-jährigen Autofahrer, der am Sonntag gegen 2 Uhr von Polizisten in der Meersburger Straße kontrolliert wurde. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, heißt es im Polizeibericht. Da der 33-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung von 400 Euro erhoben und sein Führerschein beschlagnahmt.