Mit 1,2 Promille Alkohol ist bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 4.10 Uhr in der Ulmer Straße ein Autofahrer am Steuer erwischt worden. Neben einer ärztlichen Blutprobe, die der Mann abgeben musste, wurde auch der Führerschein des Fahrers einbehalten. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.