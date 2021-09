Missverständnis führt zu Kollision zweier Autos in der Freiherr-von-Stein-Straße in Ravensburg

In der Freiherr-von-Stein-Straße in Ravensburg sind am Montag laut Polizei zwei Autos zusammengestoßen, nachdem sie beide eine Engstelle befahren wollten. Eine 21-jährige VW-Fahrerin wollte aus einer Parklücke anfahren, als hinter ihr eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin aus Richtung Gartenstraße herangefahren kam. Als sich diese noch hinter dem geparkten Wagen befand, kam Gegenverkehr. Die Fahrerin des Gegenverkehrs hielt an und signalisierte durch Handzeichen, dass sie den Verkehr passieren lasse. Dies deuteten beide Fahrerinnen als Aufforderung, weshalb sie gleichzeitig losfuhren und in der Folge seitlich zusammenstießen.