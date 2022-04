Miriam Saric stellt im Kunstverein aus

Unter der Überschrift „Naturlabor“ sind im Kunstraum des Neuen Ravensburger Kunstvereins ausgestellten ab Donnerstag, 5. Mai, Werke der Künstlerin Miriam Saric zu sehen. Wie der Verein mitteilt, zeigen sie Sarics mehrjährige Beschäftigung mit den Themen Natur und Umwelt. Ausgangspunkt ihrer Arbeiten sind Fotografien oder natürliche Materialien, die sie auf vielseitige Weise verarbeitet. Während Saric anfangs noch einzelne Naturmaterialien aufgedeckt und damit eine Form der Nähe zur Umwelt geschaffen habe, setze sie in ihren neuen Werken die Motive hinter eine Schutzschicht aus Wachs. So entstehe ein verschleierter Blick auf die Natur. Die unterschiedlichen Schichten der uns umgebenden Welt greift die Künstlerin auch technisch auf, indem sie Papier- und Wachsschichten auf die Fotografien oder natürlichen Pflanzen legt. Miriam Saric ist 1972 in Heidelberg geboren und studierte Malerei und Zeichnung in Kolbenmoor. Seit 2008 lebt und wirkt sie als freischaffende Künstlerin und Dozentin für Kunstvermittlung in Ravensburg. Die Ausstellung geht bis zum 17. Juli und ist immer sonntags von 15 bs 18 Uhr geöffnet, der eEintritt st frei. Vernissage ist am Donnerstagabend um 19 Uhr im Neuen Ravensburger Kunstverein in der Möttelinstraße 17.