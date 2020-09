Ministerpräsident und Ex-Greenpeace-Chef über Klima, Corona, die Provinz & wütende Minderheiten

Der Ministerpräsident legt eine Punktlandung hin - obwohl er nochmal zurück muss zum Dienstwagen, um seine Mund-Nasen-Maske zu holen. Um 19 Uhr sitzt Winfried Kretschmann (Grüne) im Studio von RegioTV Stuttgart im Römerkastell.

Die Kulisse sollte eigentlich ein andere sein. Mit Blick auf Bodensee und Alpen wollten Kretschmann und der ehemalige Greenpeace-Chef Gerd Leipold mit rund 700 Gästen diskutieren, darunter NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), FDP-Chef Christian Lindner und der Grünen-Bundespolitiker Cem Özdemir, Annette Schavan (CDU), ehemalige Bildungsministerin und Botschafterin beim Heiligen Stuhl im Vatikan. So wie in den Vorjahren beim Bodensee-Business-Forum (BBF) der Schwäbischen Zeitung.

Corona verändert auch das BBF-Format

Doch der Ausbruch der Corona-Pandemie zwang die Veranstalter zur Absage - so wie Kretschmann vor der Sendung zurück zum Auto. Die ins Netz gestreamte und bei RegioTV übertragene digitale Version der Diskussionsveranstaltung ist nun deutlich kleiner.

Im Studio diskutiert Chefredakteur Hendrik Groth mit Gerd Leipold und Winfried Kretschmann. (Foto: Daniel Drescher)

Hendrik Groth, Chefredakteur der „Schwäbischen Zeitung" moderiert. Die beiden Diskutanten garantieren jedoch schon wegen ihrer Position und ihrer Vita für spannende 90 Minuten.

Vieles verbindet Kretschmann und Leipold. Beide stammen aus Oberschwaben, der eine aus Laiz, der andere aus Rot an der Rot. Beide flohen aus der oberschwäbisch-katholischen Enge, beide engagierten sich für die Umwelt und gegen Atomkraft.

Kretschmann und Leipold haben einiges gemeinsam

Leipold allerdings floh weiter und länger als Kretschmann. München, London, Kalifornien, Hamburg, Amsterdam: Jahrzehnte verbrachte er anderswo, drei davon in Diensten der Umweltschutzorganisation Greenpeace International, acht Jahre als deren Chef. Erst mit über 60 kehrt er in sein Elternhaus zurück.

Gerd Leipold, ehemaliger Chef von Greenpeace International. (Foto: Daniel Drescher)

Kretschmanns Fluchten führten ihn nicht so weit weg. Geboren in Spaichingen verließ er das katholische Internat in Riedlingen, zu hart straften die Priester dort. Er wechselte ins Gymnasium nach Sigmaringen, studierte Biologie, Chemie und Ethik auf Lehramt in Hohenheim.

Kretschmann, der konservative Grüne

Die Verbindung in die Heimat blieb, weit weg zog es ihn räumlich nie. Politisch aber entfernte er sich weit vom konservativen Oberschwaben. Seine Mitgliedschaft im Kommunistischen Bund Westdeutschland bezeichnet er heute als großen Fehler.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann diskutiert. (Foto: Daniel Drescher)

Danach näherte er sich auch politisch immer mehr wieder der Heimat - als Mitbegründer des ersten Grünen-Landesverbandes 1979 war er vielen in seiner Partei stets zu konservativ, zu wenig links. Dabei ist es geblieben, auch nachdem er seit 2011 erster Ministerpräsident seiner Partei wurde - und bei den kommenden Landtagswahlen 2021 für weitere fünf Jahre bleiben will.

User und Leser stellen Ihre Fragen

Neben den Hauptakteuren sind es die Fragen der Leser und Zuschauer, die den 90 Minuten Talk Schwung verleihen. Sie haben schon vor der Sendung ihre Fragen eingesandt, und auch währenddessen wollen sie einiges wissen. Es geht natürlich um Corona und die Folgen.

Es gab einen guten Zusammenhalt in der Bevölkerung, das Gesundheitssystem hat sich bewährt und auch das politische System. Gerd Leipold über die Corona-Krise

Ex-Greenpeace-Chef Leipold ist zufrieden mit dem Krisenmanagement der Politik - und den Bürgern. "Es gab einen guten Zusammenhalt in der Bevölkerung, das Gesundheitssystem hat sich bewährt und auch das politische System." Über Parteigrenzen hinweg habe die Politik bewiesen, dass es ihr um das Wohl der Gesellschaft gehe.

Wir haben uns mit Entschlossenheit und Besonnenheit durch die Krise gerudert. Winfried Kretschmann über die Corona-Krise

"Wir haben uns mit Entschlossenheit und Besonnenheit durch die Krise gerudert", beschreibt Kretschmann die vergangenen Monate. Seine Regierung habe sich beraten lassen von Experten und versucht, auch in die Gesellschaft hineinzuhören. Am Ende bleibe es aber eine „Fahrt auf Sicht" in bislang unbekanntem Terrain.

Da wurde Kretschmann ungehalten

Nachdrücklich weist er Zuschauer zurück, die nach einer Steuerung politischer Entscheidungen durch „Eliten“ fragen. „Das sind unsinnige Thesen“, so der Ministerpräsident.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). (Foto: Daniel Drescher)

Es besorge ihn, dass zunehmend Bürger nicht mehr an Fakten glaubten. Doch jene, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten, seien deutlich in der Minderheit. "Aber sie sind eben laut. An sich ist es nicht schlecht, wenn Menschen verschiedene Ansichten haben. Mich irritiert aber, dass viele dieser Menschen nicht wahrnehmen, dass sie von Rechtspopulisten und Schlimmeren instrumentalisiert werden."

Eines der zentralen Themen im politischen Leben beider Gesprächspartner spielt ebenfalls eine große Rolle: der Kampf gegen den Klimawandel und die Wende hin zu erneuerbaren Energien, weg von Öl, Kohle und Atomkraft.

Die Automobilindustrie ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Winfried Kretschmann

„Wer kann sich denn schon ein neues E-Auto für 50.000 Euro leisten", will eine Zuschauerin wissen "Ein E-Auto kostet keine 50 000 Euro mehr“ kontert Kretschmann. Er habe eins privat bestellt, das koste über 20 000 Euro, aber nicht mehr. "Die Automobilindustrie ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Nicht nur die großen Konzerne, über die man sich natürlich in den vergangenen Jahren wegen ihrer Tricksereien geärgert hat."

Auch Zulieferer und Dienstleister in diesem Sektor sicherte ebenfalls Zehntausende Jobs im Südwesten. Es gelte daher, diese Industrie zu transformieren, ohne sie zu verlieren.

Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dürfen Autos mit Verbrennungsmotor nicht mehr lange fahren. Gerd Leibold

Da ist der ehemalige Greenpeace-Chef Leipold andere Meinung: "Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dürfen Autos mit Verbrennungsmotor nicht mehr lange fahren." Er hoffe, Kretschmann mache hinter verschlossenen Türen mehr Druck als öffentlich. "Wir müssen uns jetzt auf einen schnellen Ausstieg vorbereiten, nicht noch mehr Zeit verlieren."

Der ehemalige Chef von Greenpeace International, Gerd Leipold. (Foto: Daniel Drescher)

Kretschmann gibt zu: "Wir müssen noch mehr Tempo machen". Aber seine Landesregierung unternehme viel, um den Weg zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft zu ebnen. Am Ende müsse man aber die Menschen mitnehmen und schauen, dass die Dinge auch funktionierten.

Ein Land wie Baden-Württemberg muss zeigen, dass es funktioniert. Winfried Kretschmann

"Wir müssen Wirtschaftsleistung entkoppeln vom Verbrauch natürlicher Ressourcen und Schaden fürs Klima. Ein Land wie Baden-Württemberg muss zeigen, dass es funktioniert, nur dann werden es andere uns andere Staaten nachmachen."

Ohne Fridays for Future wären wir noch gar nicht so weit. Gerd Leibold

Er sei dankbar für die Proteste der Bewegung "Fridays fort Future" - aber die Politik müsse eben immer auch im Blick haben, was machbar ist, so Kretschmann. "Ohne Fridays for Future wären wir noch gar nicht so weit", glaubt Leipold.

Digitalisierung, der Charme der Provinz, Spaltung der Gesellschaft - Kretschmann und Leipold spielen sich viele Bälle zu an diesem Abend - und dem Publikum.

Im Studio diskutiert Chefredakteur Hendrik Groth (links) mit Gerd Leipold (mitte) und Winfried Kretschmann (rechts). (Foto: Daniel Drescher)

Eine Zuschauerin erfährt zum Beispiel, dass sie dasselbe Problem hat wie der Ministerpräsident. Sie beschwert sich: "Wir reden über 5G, aber stopfen die Funklöcher nicht mal", klagt sie. "Das geht mir genauso, wenn ich von Laiz nach Stuttgart fahre. Und zwar seit ich im Amt bin", gibt Kretschmann zu. Das Land tue aber alles für eine bessere Netzabdeckung, gebe dafür Milliarden aus.

Ich glaube nicht an Altersweisheit, ich erlebe das oft als Altersstarrsinn. Gerd Leibold

Am Ende des Abends blicken beide dann doch noch einmal auf ihre Biografien zurück. "Ist man im Alter weniger radikal als in der Jugend?", fragt Moderator Groth. Leipold teilt das nicht. "Ich glaube nicht an Altersweisheit, ich erlebe das oft als Altersstarrsinn."

Man kann im Alter wie in der Jugend unsinnige Ideen haben. Winfried Kretschmann

Und Kretschmann verweist auf die eigene Erfahrung: "Man kann im Alter wie in der Jugend unsinnige Ideen haben" - wie seine „Verirrung in linksradikale Sekten“.

Man müsse eben auch im Alter neugierig bleiben - "eine Eigenschaft, die Menschen anders als Säugetiere haben". Ein typischer Kretschmann zum Abschluss: den Biologielehrer und Erklärer hat er nie ganz abgelegt, der Berufspolitiker.