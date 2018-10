Minister ruft zur Einmischung auf

Besucherandrang bei „Grün regiert“ mit Manne Lucha: Das Nebenzimmer in der „Sonne“ in Weingarten war schon vor Beginn der Veranstaltung voll, wie der Kreisverband der Grünen mitteilt. Zahlreiche Bürger wollten sich Luchas Bilanz der grün-roten Koalition von 2011 bis 2016 und der ersten Hälfte der grün-schwarzen Regierung seit 2016 nicht entgehen lassen. Auf Einladung des kommunalpolitischen Arbeitskreises der Grünen in Weingarten und des Kreisverbands der Grünen streifte der Landtagsabgeordnete und Minister für Soziales und Integration alle Politikfelder und legte dabei einen Schwerpunkt auf sein Ressort: „Weingarten nimmt bei der Aufnahme von Geflüchteten eine Vorbildrolle ein. Stadt, Gemeinderat, Kirchen, Vereine und die Bevölkerung zeigen, dass Integration gelingen kann“, sagte Lucha.

Neue Formen des Zusammenlebens finden

Der Pakt für Integration mit den Kommunen, der seine Handschrift trage, wie es in der Mitteilung des Kreisverbandes heißt, aber auch der Pakt für frühkindliche Bildung oder die hohen Investitionen des Landes am Hochschulstandort Weingarten zeigten, dass kein Bundesland seine Kommunen so gut stelle wie Baden-Württemberg: „Von einem Euro aus Berlin fließen in Baden-Württemberg 23 Cent direkt an die Kommunen, in Bayern sind es gerade mal zehn Cent“, so Lucha.

Er plädierte für neue Formen des Zusammenlebens der Generationen. Dazu biete auch das „Schuler-Quartier“, für das am selben Abend erste Planungen der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, hervorragende Bedingungen. Lucha empfahl, den Heimatbegriff in der politischen Diskussion nicht anderen Gruppen zu überlassen, sondern ihn offensiv selbst zu nutzen: „Heimat ist Respekt vor Vielfalt, ist Demokratie. Heimat ist die Fähigkeit, Konflikte friedlich auszutragen. Heimat entsteht, wo jeder, ob mit oder ohne Einschränkungen, sich angenommen fühlt und sich entfalten kann.“

Lucha wirbt für politisches Engagement

Die Besucher führten anschließen eine lebhaften Diskussion mit Lucha, wie mitgeteilt wurde. Lucha appellierte an die Zuhörer, sich in die Kommunalpolitik aktiv einzumischen und sich für die Wahllisten zum Gemeinderatswahl aufstellen zu lassen. Der beginnende Wahlkampf sei dafür gerade recht. Um rechte Populisten in die Schranken zu weisen, „müssen wir auch die mitnehmen, die Abstiegsängste haben“.