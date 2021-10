Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bachelor-Arbeit „LittleLess“ der Mediendesigner Luis Jordan und Max Kutschker hat Bronze beim Creative Conscience Award in London gewonnen. Der Preis ehrt Studierende und frische Absolvent*innen, deren Projekte sich durch Nachhaltigkeit sowie soziales und gesellschaftliches Engagement auszeichnen.

„LittleLess“ ist ein digitales Tool, das Minimalismus als Lebensstil fördert. Im Gegensatz zum nüchternen Verzicht bietet die App den Nutzer*innen vielfältige und kurzweilige Möglichkeiten, den eigenen Alltag mit digitalen Challenges nach und nach zu organisieren: mit spielerischen Mitteln aufräumen, reduzieren, und so langfristig Ressourcen sparen. User Interface Design und Gamification-Prinzipien unterstützen dabei die Grundidee, aber auch die Motivation des Users und nutzen Designprinzipien der Strukturierung, Kontrastierung und Reduktion für eine konsistente User-Experience.

Die Arbeit von Luis Jordan und Max Kutschker, die 2020 als Bachelor-Arbeit im Studiengang Mediendesign an der DHBW Ravensburg bei Professor Dr. Markus Rathgeb entstand, wurde beim Creative Conscious Award 2021 nun mit Bronze in der Kategorie „Digital & Technology“ honoriert.

Der Award wird von dem Non-Profit-Netzwerk Creative Conscience ausgelobt. Es handelt sich um eine Bewegung, die Kreative dazu inspirieren will, sich für soziale und gesellschaftliche Projekte einzusetzen. Die Bewegung möchte die Gemeinschaft, in der wir leben verändern und verbessern. Internationale Expert*innen aus den Bereichen Design, Architektur, Digital Technologies, Film und Advertising bewerten dabei die Einreichungen.

Luis Jordan und Max Kutschker satteln nach ihrem Mediendesign-Bachelor an der DHBW Ravensburg den Design Management Master an der MD.H in München drauf und stecken gerade mitten in ihren Masterarbeiten.