Minigolfer erzielen Topplatzierungen

Die Minigolfgemeinschaft Ravensburg/Oberkochen könnte in der Verbandsliga deutlich besser dastehen, wenn der Saisonbeginn nicht in die Hose gegangen wäre. Nach den schwachen ersten beiden Spieltagen folgte ein Tagessieg in Remseck, ein dritter Platz in Metzingen und nun beim Heimspieltag in Oberkochen ein geteilter zweiter Rang. Die MGG hat sich nun 23 Punkte erspielt, die für einen gesicherten Mittelfeldplatz reichen. Jeweils zehn Zähler sind es zum neuen Spitzenreiter SSV Ulm und zum Tabellenletzten MCE Sindelfingen. Nur noch der Spieltag in Ulm steht aus, es dürfte also beim Platz im Mittelfeld bleiben.

Nach dem Tagessieg in Remseck folgte ein starker Auftritt in Metzingen, wo Ravensburg/Oberkochen hinter dem 1. MGC Metzingen (465) und BIG Asperg (479) mit 489 Schlägen den dritten Platz belegte und sich damit auf den vorletzten Platz schob. Karin Kellner (92 – 24/22/22/24) und Richard Raith (95 – 24/23/21/27) zeigten starke Vorstellungen, auch der Aulendorfer Thomas Ill (100 – 26/26/22/26) hatte seine alte Form wiedergefunden. Rudolf Kellner (103 – 25/28/25/25), Stefan Funk (104 – 24/23/30/27) und der Friedrichshafener Benjamin Brechtel (109 – 27/29/25/28) trugen ebenfalls einen Teil zum Podestplatz bei.

Regen beim Heimspieltag

Das Ergebnis von Metzingen, das ohne Mannschaftskapitän Thomas Ruff zustande gekommen war, ließ die Akteure der MGG hoffnungsvoll Richtung Heimspieltag blicken. Zumal auch die Ravensburger Spieler die Anlage in Oberkochen bestens kennen. Jedoch musste die MGG auf Ill und Brechtel verzichten. Auch Funk war krankheitsbedingt nicht in seiner gewohnten Form. „Bei mir hat man den Trainingsrückstand deutlich gemerkt. Unter all diesen Voraussetzungen geht der zweite Platz in Ordnung“, meinte Thomas Ruff zum geteilten zweiten Platz hinter Tagessieger Ulm. Der SSV war mit 508 Schlägen ohne Konkurrenz, die MGG und Asperg kamen auf 524.

Bei regnerischer Witterung waren erneut Kellner (102 – 27/27/25/23) und Raith (102 – 25/22/28/27) die Besten ihres Teams. Nur einen Schlag mehr brauchten Ruff (27/28/22/26) und der kurzfristig eingesprungene Peter Bach (24/30/24/25). Kellner (116 – 28/28/31/29) und Funk (120 – 31/30/29/30) komplettierten das Ergebnis des Gastgebers. Überragend spielte der Ulmer Ottmar Gries (95), der trotz einer einstündigen Regenunterbrechung auf einen Schnitt von 23,75 kam – vor dem ehemaligen Ravensburger Ulli Hengstberger (Ulm/98). In Metzingen war es Ralf Geissler vom Gastgeber, dem mit 86 Schlägen und einem Schnitt von 21,50 ein Resultat von Weltklasseformat gelang.

Hobbyspieler mit Enthusiasmus

Thomas Ruff, der beim vierten Spieltag in Oberkochen der einzige Ravensburger war, hofft nach dem Verlust der Heimanlage an der Oberschwabenhalle weiter auf den Spielort Wangen. „Vereine ohne eigenen Platz haben fast keine Chance zu überleben. Wir sehen das aktuell am SSV Ulm, an deren Abteilung ein Platz hängt und zu dem zwei Sindelfinger wechseln werden, wenn sie kommende Saison in der 3. Bundesliga spielen.“

Die Anlage in Wangen wird laut Ruff im August als offizielle Turnieranlage abgenommen. „Für 2020 plant der Württembergische Bahnengolfverband dort einen Spieltag der Einzelrangliste. Endlich eine Publikumsanlage mit Turniercharakter im Süden.“ Laut dem ehemaligen deutschen Meister der Seniorenklasse I gibt es im Allgäu etliche Hobbyspieler wie Alfons Driemel und seine Tochter, die mit Enthusiasmus bei der Sache sind und sich wohl vorstellen könnten, einmal in einer Liga mitzumischen.