Mini-Musical zur Fußball-WM

Ein modernes Mini-Musical zur Fußball-Weltmeisterschaft präsentieren die drei Poetry Slammer Marvin Suckut, Alex Simm und Wolfgang Heyer am Freitag, 25. November, um 20 Uhr im Kapuziner Kreativzentrum. Die Zuschauer haben den drei Künstlern diese Aufgabe bei der letzten „Spätlese“-Veranstaltung im Sommer gestellt – und die drei haben die Herausforderung angenommen und zumindest etwas Einzigartiges geschaffen. Im Anschluss lesen Simm, Suckut und Heyer starke Poetry-Slam-Texte und binden das Publikum in gewohnter Manier in das Programm mit ein, heißt es in der Ankündigung. Lachen ist garantiert. Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.