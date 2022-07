Mineralwasser auf’s Haus – Ravensburger Kneipe gibt Bedürftigen einen Drink aus

Es sind warme Worte, die an heißen Tagen vor dem Eingang der Kneipe „Salzstadel“ in der Ravensburger Marktstraße für Abkühlung sorgen: „Alle Obdachlosen und Bedürftigen bekommen ab 30 Grad ein Glas Mineralwasser auf’s Haus.“

Die Aktion ist bereits vor einigen Jahren entstanden, berichtet Thomas Kubitza, Betreiber des „Salzstadel“. „Es gibt viele Bedürftige in Ravensburg. Bevor denen an solchen heißen Tagen etwas passiert, sollen sie lieber zu uns kommen“, berichtet der Gastronom, warum er mit seiner Frau Sandra damals auf die Idee kam.

Im Winter Tee und Kafee

Das Angebot werde sehr gut angenommen – und die Stammkunden loben das Engagement. „Immer wieder laufen auch Passenten vorbei und heben den Daumen“, sagt Kubitza. Übrigens: Im Winter hat das „Salzstadel“ ein ähnliches Angebot. Dann aber mit Tee und Kaffee.

Und auch die Stadt wirbt aktuell mit ihrem Gratis-Wasser. 17 Trinkwasserbrunnen sind laut Pressemitteilung der Verwaltung in der Kernstadt verteilt. Unter anderem kann man sich am Lamm-Brunnen auf dem Marienplatz und am Viehmarktbrunnen vor dem Rathaus bedienen. Zudem gibt es am Kornhaus, im Hirschgraben-Park und am Katzenlieselesturm an der Oberen Herrenstraße Trinkwasser.

Das Besondere: Wer keine Trinkflasche dabei hat, erhält in Geschäften der Innenstadt und in der Tourist-Information im Lederhaus wiederverwendbare Glas- und Aluflaschen – damit soll auch Plastikmüll verhindert werden.