Mindestens zwei Schwerverletze bei Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Bei einem Verkehrsunfall im Frühverkehr wurde an der Einmündung Raiffeisenstraße in die Schwanenstraße in Ravensburg nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Personen schwer verletzt.

Wie es zu dem Unfall am Dienstag gegen 7 Uhr kam, ist laut den Beamten noch unklar. Zur Bergung der Personen wurde die Feuerwehr Ravensburg hinzugerufen.

Wie die Feuerwehr später mitteilte, seien drei Autos auf der Kreuzung zusammengestoßen, wobei eine Person in einem der beteiligten Wagen eingeklemmt und zwei weitere verletzt wurden. Die eingeklemmte Person haben die Feuerwehrleute mit hydraulischen Schneid- und Spreizgeräten in ständiger Absprache mit einem Notarzt befreit.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, seien drei Verletzte in ein Krankenhaus gebracht werden.

