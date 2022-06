Miller Reisen unterstützt Benefiz Veranstaltung zu Gunsten der Radio 7 Drachenkinder

In diesem Jahr unterstützte Miller Reisen als Hauptsponsor die vom Rotary Club Lindau-Dreiländereck organisierte Benefizveranstaltung „Golfen für Helden“ als Hauptsponsor. Geschäftsführer Heiko Mund: „Als der Wunsch an uns herangetragen wurde, die Aktion zugunsten der Radio 7 Drachenkinder als Partner zu unterstützen, waren wir natürlich sofort dabei.“ Das Familienunternehmen aus Schlier ist Experte für individuelle Reisen nach Lateinamerika, in die Karibik und die Südsee. Mund: „Wir sind also Wunscherfüller. Und was liegt da näher, als einen starken Beitrag zu leisten, um auch mal die Wünsche der Schwächsten und Hilfebedürftigsten, wie zum Beispiel den Radio 7 Drachenkindern, erfüllen zu können.“ Nun fand auf dem Millerhof in Schlier die Scheckübergabe an die Aktion Drachenkinder statt. Im Beisein von Miller Reisen Geschäftsführer Heiko Mund und dem Chef-Organisator des Turniers, Florian Haas, überreichte Dr. Albrecht Maurer, der Präsident des Rotary Clubs, den Schecküber 15 000 Euro an Ursula Schumacher, der Leiterin der Radio 7 Drachenkinder. Foto: Miller Reisen