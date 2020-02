Milkapräsident Christoph Stehle zum Ehrenräuber getauft

Bei der Seelenmesse der Schwarzen Veri Zunft ist am Samstagmorgen eine Räubertaufe vollzogen worden. So wurde Milkapräsident Christoph Stehle im Schwörsaal von den Räubern in den Bottich getunkt und erhielt den großen Veristempel auf seinen Bauch. Die Ehrenräuber Rolf Engler (links) und August Schuler flankierten die Zeremonie. Da weder der Oberbürgermeister, noch Bürgermeister oder der Baubürgermeister anwesend waren, wurden diese verdonnert, im nächsten Jahr ein paar Fässer Bier für die Seelenmesse bereit zu stellen.