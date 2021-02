Milka kommt 2021 ins Wohnzimmer

Getrennt und doch zusammen: Es wird auch im Jahr 2021 einen Milka-Abend geben – und zwar am Faschingssamstag, 13. Februar, ab 20.15 Uhr. Wie die Veranstalter mitteilen, gibt es auf der Homepage www.milka-ahoi.de einen kostenlosen Link auf die Plattform YouTube. Dort wird dann unter anderem ein Film zu sehen sein.

Der Milka-Film 2021 ist laut Veranstalter kein „abendfüllender Spielfilm“. Aber es wurden seit Herbst einzelne Szenen – unter Beachtung der Regeln – separat gedreht und nun zu einer Film-Collage zusammengestellt. Das Drehen war auch deshalb aufwendig, da sich die Veranstalter wegen Verschärfung der Vorschriften mehrfach an die Realität anpassen mussten. Dennoch: Regisseur Marco Ricciardo, unseren Autoren-Gruppe und den Aktiven ist ein Milka-Film gelungen, der auch einige Innovationen enthält – frech und unterhaltsam sowieso.

Keine regulären Einnahmen 2021

Was die Milka-Gäste 2021 zusammenhalten kann, ist neben dem Film unsere Milka-Impfdose, heißt es weiter. Wer nämlich eine Dose erwirbt, ist ganz anders dabei, da das Öffnen der Dose auch Teil des Films ist. Es gibt auch einige Gegenstände in der Dose, die den Milka-Abend stimmungsvoll bereichern.

Gleichzeitig dient diese Dose der Finanzierung einer außergewöhnlichen Kampagne. Denn die Veranstalter haben 2021 keine regulären Einnahmen, jedoch Fixkosten für den Verein und weitere Aufwendungen für die Filmproduktion. Der Materialwert der Dose beträgt rund sieben Euro, und der Rest entspricht dem Eintrittsgeld. Die Dose kostet für Mitglieder 14 Euro, sonst 19 Euro. Erwirbt ein Mitglied mehrere Dosen, dann pro Mitgliedschaft 14 Euro und für die übrigen je 19 Euro. Die ersten 400 Impfdosen waren innerhalb von fünf Tagen komplett ausverkauft. Bis Anfang kommender Woche sollen 200 weitere Milka-Impfdosen hinzukommen.

Dosen können abgeholt werden

Die Milka-Veranstalter sind sehr dankbar, dass sie über Aktive einen Verkauf eröffnen können, und zwar in einem Geschäft für Lebensmittel und einem Handwerksbetrieb, die trotz der Verordnungen geöffnet haben dürfen. Hinzu kommt eine Möglichkeit zur kontaktlosen Abholung.

Wenn Sie die Dosen selbst abholen, ist dies wahrscheinlich besser, effektiver und gerechter als eine Verteilung durch uns. Es gibt drei Möglichkeiten: Cafésito – Die Kaffeerösterei in der Oberstadt gegenüber dem Gänsbühl-Center, Rossbachstraße 17/1; Photo-Art Manuela Hund In der Unterstadt in der Weinbergstraße 4 (von der Bachstraße aus gut erreichbar) sowie bei Familie Herz-Brunner, Schornreuteweg 7 (von der Wangener Straße bei der „Goldenen Uhr“ abbiegen und dann links). Haltemöglichkeit im Hof, Geld passend in den Briefkasten legen, täglich 8 bis 18 Uhr