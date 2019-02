Milka feiert eine außerirdische Premiere

Eigentlich ist die Welt zu klein für eine so großartige Stadt wie Ravensburg. Was liegt da näher, als vor allem die Probleme in die unendlichen Weiten des Weltalls auzulagern? Diese sensationelle Lösung ist aber wie zu erwarten mit einigen Schwierigkeiten und der einen oder anderen Verwicklung verbunden. Die Besiedelung von Nachbarplaneten durch die Ravensburger und ihre Freunde aus Weingarten ist die Grund- idee der köstlichen Milka-Aufführung, die am Freitagabend im Konzerthaus eine viel umjubelte Premiere gefeiert hat. Danach tanzten die Fans der Ravensburger Faschingsgesellschaft zur Musik von „Franky und Amigos“ in eine lange Partynacht. Eine ausführliche Besprechung folgt.