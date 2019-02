Milka bringt das Ravensburger Konzerthaus zum Fliegen

Eine schönere Liebeserklärung an eine Stadt kann es gar nicht geben: Sollten die Ravensburger eines Tages den Mars besiedeln, würden sie auf dem roten Planeten ihre Heimat einfach wieder originalgetreu aufbauen – notfalls auch als virtuelle Realität. Und das irdische Personal wird samt tiefgefrorenem Leibinger einfach exportiert. Nur den aktuellen Bärengarten-Wirt würden sie vielleicht vorher auf den Mond schießen. Die Faschingsgesellschaft Milka hat am Freitag mit der Premiere von „Knall auf Fall ins All“ das ausverkaufte Konzerthaus über große Strecken zum Fliegen gebracht.

Entlang der Idee, wegen der zahlreichen Probleme hienieden – Luftverschmutzung, kein Wohnraum, Allgäuer Bier in Ravensburger Traditionslokalen – eine gemeinsame Marsmission mit Weingarten zu starten, lässt sich ein schönes Feuerwerk an Gags entzünden. Nach einer Anwärmphase hebt die Spielfreude der Milka-Akteure immer mehr ab. Dafür sorgen auch grandiose Einfälle wie jene, dass die CDU-Granden August Schuler (Christoph Stehle) und Rolf Engler (Günter Bretzel) mit der ersten, gescheiterten Marsmission „Ratsstube 1“ im All verschollen sind, sich aber regelmäßig über Funk und Videoleinwand zuschalten können. Irgendwann ist auch ein kleines grünes Männchen an Bord. Name? Na klar: Manne.

Wer soll nun den zweiten Versuch zu einem Erfolg machen? Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp (Carlos Marschall wird in dieser Rolle immer besser) und Weingartens Bürgermeister Alexander Geiger (prima Komik: Tobias Gerstung) sind sich einig: Das geht nur gemeinsam. Als Kommandantin gesetzt ist Alexa aus Weingarten, für den Ravensburger Astronauten gibt es ein Casting. Um den freien Platz streiten Heinz Stösser, der nicht nur vom Namen her frappierend an eine Ravensburger Rotlicht-Größe erinnert, ein Landmann aus Marsweiler und Rentner Erwin, den vor allem die Aussicht lockt, ein paar Lichtjahre alleine in der Raumkapsel mit Fräulein Alexa verbringen zu dürfen.

Unternehmen wie Vetter, CHG, TWS, Reischmann und Spielwaren-Fischinger werfen ihr gesamtes Knowhow in die Waagschale, wenn es darum geht, den Marsianern die Zivilisation einschließlich Schweinsbraten, Rutenfest und Liederkranz nahe zu bringen. Dabei bekommen so einige ihr Fett weg: Ravensburger Immobilienmakler, die Garagen „direkt am Eingang des Molldietetunnels“ für 400 000 Euro genauso verkaufen wie günstige Grundstücke auf dem Mars (“ohne Moneten auf den roten Planeten“), Lokalpolitiker, aufgedrehte „Influencerinnen“ und immer wieder der Bärengarten-Pächter. Wenn auch manche Zote arg deftig geraten ist und der eine oder andere Witz in der Premieren-Nervosität noch etwas untergeht: Zusammen mit einem gut gelaunten Publikum, das sich in aberwitzigen Kostümierungen auch selbst feiert, ergibt das über gute drei Stunden einen Mordsspaß.

Dazu tragen ganz maßgeblich auch wieder die überragenden Moritaten-Sänger Ekkehard Zeim und Wolfgang Engelberger bei. Eugen Abler, Bischof Fürst und Fridi Miller werden unter anderem aufs Korn genommen, mit köstlichem Humor, aber durchaus auch mit bissiger kabarettistischer Schärfe. Diesen Ton hatte bereits Präsident Christoph Stehle in seiner auf den Punkt sitzenden Begrüßung angeschlagen: Die Milka, ein Narrenspiel, das der Stadt den Spiegel vorhält. Davon bitte noch mehr in den nächsten Jahren.

Deshalb, liebe Leute in der Mission-Control: Holt sie bitte, bitte sicher auf die Erde zurück!